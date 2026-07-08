PROGRAM A început și Conference League! Nume exotice la start: Connah's Quay Nomads, Paide Linnameeskond, US Mondorf-les-Bains sau FC UNA Strassen

A început și Conference League! Nume exotice la start: Connah&#039;s Quay Nomads, Paide Linnameeskond, US Mondorf-les-Bains sau FC UNA Strassen Conference League
SPORT.RO
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Start în a treia competiție continentală inter-cluburi.

TAGS:
Conference LeagueConnah's Quay NomadsPaide LinnameeskondUS Mondorf-les-BainsFC UNA Strassen
Din articol

Echipa luxemburgheză FC UNA Strassen (foto - atacantul senegalez Babou Seye, transferat zilele trecute) a învins-o pe La Fiorita (San Marino) cu scorul de 1-0, marţi seara, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.

În alt meci, echipa albaneză AF Elbasani a remizat acasă cu FC BATE Borisov, 1-1.

Rezultatele înregistrate marţi în prima manşă din turul I preliminar al Conference League și programul meciurilor de miercuri și joi

FC UNA Strassen (Luxemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino) 1-0

AF Elbasani (Albania) - FC BATE Borisov (Belarus) 1-1

Miercuri vor avea loc partidele:

Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) - FC Ballkani (Kosovo)

PFC Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia)

FC Differdange 03 (Luxemburg) - Ilves Tampere (Finlanda)

Joi sunt programate meciurile:

FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) - FC Milsami Orhei (Moldova)

Bohemian FC (Irlanda) - St Joseph's FC (Gibraltar)

FC Dinamo City (Albania) - FC Astana (Kazahstan)

FC Dinamo Minsk (Belarus) - FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord)

FK Decic (Muntenegru) - FK Liepaja (Letonia)

Glentoran FC (Irlanda de Nord) - FC RFS (Letonia)

FK Mornar Bar (Muntenegru) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) - FC Dinamo Tbilisi (Georgia)

OFK Petrovac (Muntenegru) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)

Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) - FCI Levadia Tallinn (Estonia)

Marsaxlokk FC (Malta) - FC Piunik Erevan (Armenia)

FC Hegelmann (Lituania) - Paide Linnameeskond (Estonia)

FC Alaşkert (Armenia) - FC Elimai Semei (Kazahstan)

Vikingur (Feroe) - Stjarnan (Islanda)

FC Dila Gori (Georgia) - Virtus AC 1964 (San Marino)

FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - FC Inter Turku (Finlanda)

Europa FC (Gibraltar) - KF Shkendija (Macedonia de Nord)

Nomme Kalju FC (Estonia) - Linfield FC (Irlanda de Nord)

Penybont FC (Ţara Galilor) - FC Santa Coloma (Andorra)

NSI Runavik (Feroe) - Hamrun Spartans FC (Malta)

KF Vllaznia Shkoder (Albania) - FC Malisheva (Kosovo)

* Partidele din manşa secundă vor avea loc în perioada pe 14-16 iulie. Agerpres

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