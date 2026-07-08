Echipa luxemburgheză FC UNA Strassen (foto - atacantul senegalez Babou Seye, transferat zilele trecute) a învins-o pe La Fiorita (San Marino) cu scorul de 1-0, marţi seara, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.

În alt meci, echipa albaneză AF Elbasani a remizat acasă cu FC BATE Borisov, 1-1.