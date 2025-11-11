Manuel Pellegrini a declarat că doreşte să preia o regulă din baschet şi să o aplice în fotbal, pentru a-i conferi mai mult dinamism. În ultima vreme se vorbeşte mult despre posibilitatea introducerii unei noi reguli privind poziţia de offside. Această posibilitate a stârnit reacţii diverse.

Propunerea antrenorului Manuel Pellegrini

Pellegrini însuşi afirmă că nu crede că acest lucru va schimba radical jocul şi că regula actuală este corectă:

”Pentru mine, regula ofsaidului este corectă în acest moment. Şi cu VAR, este mult mai uşor să eviţi erorile. Schimbarea regulii înseamnă asumarea unor riscuri inutile”.

Antrenorul echipei din Sevilla a propus, de asemenea, o nouă regulă pe care o consideră aplicabilă fotbalului şi care ar reprezenta o schimbare radicală în dinamica jocului. Ar fi vorba de o regulă similară cu cea a întoarcerii în zonă.

Manuel Pellegrini vrea ca legea ofsaidului să se schimbe

Odată ce mingea a trecut de linia mediană, echipa care are mingea nu mai poate reveni în propria jumătate de teren, aşa cum se întâmplă în baschet:

”Cred că şi alte reguli ar putea fi modificate pentru a îmbunătăţi fotbalul, cum ar fi interzicerea mingii de a reveni în propria jumătate de teren odată ce a trecut de linia mediană. Acest lucru ar face fotbalul mai dinamic.

Trebuie să-l facem mai spectaculos şi mai dinamic, iar pentru asta trebuie să ne apropiem de poarta adversă”, a explicat el.

Totuşi, această regulă ridică o problemă, şi anume utilizarea portarului. În prezent, marile cluburi au portari capabili să joace sus pe teren, cu un joc foarte bun cu piciorul. Aceasta ar însemna o reducere considerabilă a implicării lor.

