Gianni Infantino, președintele FIFA, a luat parte la World Sport Summit în Dubai, unde și-a declarat susținerea pentru implementarea ”legii Wenger”.

Infantino susține implementarea ”legii Wenger”

”Legea Wenger” are legătură cu regula ofsaidului, iar, dacă va fi aplicată, fotbalul așa cum îl știm se va schimba complet, iar jocul va deveni mult mai ofensiv.

Având în vedere că este susținută de președintele forului mondial, este puțin probabil ca această modificare să nu intre în vigoare în viitorul apropiat. Propusă pentru prima dată în urmă cu ceva timp chiar de Arsene Wenger, această modificare presupune modificarea poziției de ofsaid.

Concret, după aplicarea acestei modificări, se va considera ofsaid doar atunci când jucătorul din atac este complet în spatele apărătorului, nu doar cu o parte a corpului, așa cum este în prezent.

”Continuăm să îmbunătățim VAR-ul cu tehnologii din ce în ce mai avansate pentru a-i ajuta pe arbitri să ia decizia corectă. Continuăm să analizăm regulile, întrebându-ne cum putem face jocul mai ofensiv, mai atractiv.

Luăm în considerare regula ofsaidului, care a evoluat de-a lungul anilor și care cere ca atacantul să fie poziționat în spatele apărătorului, pe aceeași linie cu acesta: poate că în viitor va trebui să fie complet în fața lui pentru a fi considerat în ofsaid”, a spus Infantino.

