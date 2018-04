Omul care a provocat HAOS la meciul lui PAOK, DAT AFARA de club! Anuntul oficial in Grecia! 

Unul dintre rivalii principali ai lui Razvan Lucescu a fost demis azi.

Olympiacos l-a dat afara pe antrenorul Oscar Garcia, omul care a provocat un scandal monstru inaintea derby-ului cu PAOK. In lupta directa pentru titlul cu echipa lui Razvan, Garcia a cerut sa fie dus la spital dupa ce a fost atins de o rola de hartie aruncata din tribune, inaintea derby-ului cu PAOK. Partida a fost anulata, iar PAOK a pierdut cu 0-3 la masa verde in urma incidentului.

Daca PAOK s-a scos singura din lupta la titlu in urma altor incidente, petrecute la derby-ul cu AEK, Olympiacos a sperat in continuare, pana cand patronul s-a enervat si a trimis toata echipa in vacanta. Azi, Oscar Garcia a fost pus pe liber, iar clubul se reorganizeaza deja pentru sezonul urmator.

"Le multumesc celor de la Olympiacos pentru sansa oferita, tuturor angajatilor si fanilor echipei. Le urez succes in sezonul urmator", a declarat Garcia pe site-ul oficial.

Olympiacos e pe locul 3 in acest moment, la un punct in spatele lui PAOK si la 6 in spatele liderului AEK, insa cu un meci in plus disputat.