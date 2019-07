ULTIMA ORA | FCSB ia un mijlocas dat afara de Petrescu de la CFR! Negocieri avansate, fotbalistul poate semna ASTAZI

FCSB este in negocieri avansate cu un fotbalist dat afara de dan Petrescu de la CFR Cluj, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor.

FCSB este in negocieri avansate cu mijlocasul portughez Thierry Moutinho (28 de ani), fotbalist liber de contract. Moutinho a fost legitimat la CFR, dar Dan Petrescu a renuntat la serviciile sale in aceasta vara.

Potrivit sursei citate, Moutinho cere un salariu anual de 150.000 euro, iar discutiile cu FCSB sunt avansate.

Cine este Thiery Moutinho

In varsta de 28 de ani, Mourintho a jucat de-a lungul carierei la Etoile Carouge, Servette, Badajos, Albacete, Tenerife si Mallorca. El a fost adus de CFR Cluj in vara lui 2017, liber de contract, de la Mallorca. Dupa doar 6 luni, formatia din Gruia l-a imprumutat la Cultural Leonesa, in liga a doua spaniola.

Moutinho s-a intors pentru sezonul 2018/19 la CFR Cluj, dar Dan Petrescu nu i-a acordat prea multe sanse. El a jucat 16 meciuri, multe din postura de fotbalist intrat pe parcurs, si a marcat un singur gol.