Decarul sirian de la Dunajska Streda ar fi al doilea jucător care ajunge în iarnă la gruparea roș-albastră, după Petru Popescu.

Se pare, însă, că Ammar Ramadan ar fi tentat mai degrabă să dea curs ofertei din Cehia în această iarnă.

Chelsea - Leeds 1-3, pe VOYO! „Albaștrii” trebuie să se trezească: alte patru meciuri din Premier League se joacă ACUM

Chelsea - Leeds 1-3, pe VOYO! „Albaștrii” trebuie să se trezească: alte patru meciuri din Premier League se joacă ACUM

Cel mai nou stadion din Premier League a fost construit într-un fost bazin portuar, umplut cu 480.000 de metri cubi de nisip. Hill Dickinson Stadium, arena lui Everton

„A fost convocat pentru că este băiatul lui Gică Hagi!” L-a distrus pe Ianis! „Sunt cel puțin cinci jucători peste el”

Propunerea venită din partea Spartei Praga este mai convenabilă pentru Ramadan atât din punct de vedere financiar, cât și când vine vorba despre durata contractului.

Mai mult, conform digisport.ro, Ramadan ar fi primit și oferta din partea lui Gigi Becali, însă aceasta nu l-a mulțumit deloc pe fotbalistul de la Dunajska Streda. Concret, ce nu i-a convenit lui Ammar Ramadan a fost durata contractului. Finanțatorul de la FCSB i-ar fi transmis lui Ramadan că îi va face un contract valabil doar un an, urmând ca mai apoi, dacă va confirma, înțelegerea să fie prelungită.

La rândul său, nici Gigi Becali nu este pe deplin mulțumit de felul în care au decurs discuțiile cu Ammar Ramadan. Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit că agentul fotbalistului a cerut un comision de 350.000 de euro pentru a face mutarea posibilă.

Gigi Becali: ”Sirianul vrea salariu mai mult de 400.000 de euro!”

Gigi Becali a dezvăluit ce comision cere impresarul sirianului Ammar Ramadan, fotbalistul așteptat să ajungă la FCSB în perioada de transferuri de iarnă. Finanțatorul roș-albaștrilor susține că agentul s-a inspirat din transferul lui Aymen Boutoutaou și solicită 350.000 de euro pentru efectuarea transferului.

De altfel, și fotbalistul cere un salariu mai mare de 400.000 de euro, sumă pe care o încasează în acest moment la Dunajska Streda.

”Adică ei acuma bine se, bă, se combină, te doare capul cu ei. N-am eu încredere în ei deloc. Se combină între ei. 'Spune-i tu așa. Lasă că-i spun eu așa. Ăla-i bun. Ăla nu-i bun', ca să ciupească, împart.

Ești impresar. Noi suntem trei. Îl păcălim pe Becali de 200.000. Împărțim câte 70.000 la mișto. 'Alo, da!' și cutare, pac 70.000. Înțelegi tu? Păi da, dar nu merge așa, că nici eu nu mai sunt. Acuma trebuie să repar, pentru că acuma toți...

Sirianul vrea de exemplu exact 350.000, cât a vrut impresarul lui Boutoutaou. Salariu are 400.000, vrea mai mult aici. S-au învățat! Acum trebuie să îi dezvăț, e greu”, a spus Gigi Becali.