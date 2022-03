"Am condus trei zile, am căzut lat". Fostul atacant al lui Dinamo, mărturisiri tulburătoare din Ucraina: speră să revină în Liga 1

Aflat sub contract cu formația Vorskla Poltava, atacantul a fugit în Croația, acolo unde se aflau soția și copilul, iar acum așteaptă decizia FIFA în ceea ce privește viitorul său profesional.

"Am devenit liber din 23 februarie şi aş avea drept de joc doar în Scandinavia, Kazahstan, Polonia, Bulgaria sau Belarus, dar cred că FIFA ne va drept de joc şi în alte campionate. Aştept să văd ce se întâmplă. Mi-ar plăcea să revin în România, m-am simțit bine aici", a declarat Pesic pentru Playsport.

"Vorbesc cu colegii mei din echipă și, momentan, în oraș este liniște, însă presiunea războiului am simțit-o cu fiecare kilometru parcurs până la graniță, viața, peste tot în Ucraina, se desfășoară în alt ritm, chiar și în zonele în care nu au căzut bombe. Am condus trei zile și, când am ajuns în Croația, am căzut lat, pur și simplu nu puteam să-mi mai mișc un os", a adăugat acesta.

Croatul era legitimat la Vorskla din vara lui 2020, după ce pentru Dinamo marcase de cinci ori în 26 de partide jucate în Liga 1.

Gruparea din Poltava l-a împrumutat anul trecut la FC Voluntari, unde extrema stângă a înscris o singură dată în cele 18 prezențe din campionat.