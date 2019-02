CE SURPRIZA! Pesic este la un pas de plecarea de la Dinamo, dar ramane in Liga 1! Cu ce echipa semneaza

De la inceputul sezonului, Dinamo a renuntat la 17 jucatori! Pesic este aproape sa devina al 18-lea!

Ivan Pesic pleaca si el de la Dinamo! Lasat acasa de Mircea Rednic pentru cantonamentul din Turcia din aceasta iarna, Pesic este la un pas sa fie cedat sub forma de imprumut la Concordia Chiajna!

Cei de la Dinamo vor sa scape de Pesic, cel care are unul dintre cele mai mari salarii din lot, de 9.000 de euro pe luna. Pesic a ajuns in urma cu un an la Dinamo, insa de la venirea lui Mircea Rednic a avut aparitii sporadice. Singurul lui gol in acest sezon a fost marcat in august, in victoria cu Hermannstadt.

De partea cealalta, la Concordia continua schimbarile - noul antrenor al echipei, Adrian Falub, urmeaza sa renunte la 4-5 jucatori si doreste sa le aduca inlocuitori.