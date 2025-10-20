În ianuarie 2025, Julio Velazquez a surprins când a acceptat să preia pe Levski Sofia, deși lucrase la echipe din primele două ligi spaniole, dar și în Portugalia sau Olanda, fiind considerat o stea în ascensiune în fotbalul iberic.



A fost aproape de calificarea în faza principală a Conference League

Cu echipa din capitala țării vecine a terminat sezonul trecut pe locul secund, după superputerea locală Ludogorets Razgrad, este lider al clasamentului în actuala stagiune și a reușit făcut o impresie frumoasă în cupele europene. "Albaștrii" au trecut de Hapoel Beer Sheva (0-0, 1-1, 3-1 d.l.d. / turul 1) și au fost eliminați de Sporting Braga (0-0, 0-1 / turul 2), în preliminariile Europa League, apoi au eliminat pe Sabah FK (1-0, 2-0 / turul 3) și a pierdut cu AZ Alkmaar (0-2, 1-4 / play-off) în Conference League.



Impactul a fost atât de mare, încât Levski i-a oferit o prelungire de contract până în 2028, iar Federația de Fotbal din Bulgaria l-a pus în capul listei de înlocuitori pentru Aleksandar Dimitrov. Actualul selecționer s-a făcut de râs în preliminariile CM 2026, nereușind să acumuleze niciun punct în cele patru partide jucate în Grupa E și să aibă golaveraj -16 (0-3 și 0-4 cu Spania / 0-3 cu Georgia / 1-6 cu Turcia).



Velasquez a început să antreneze la 15 ani!

Julio Velazquez Santiago (44 de ani) este născut la Salamanca. El a început să antreneze la vârsta de 15 ani și la 30 de ani a devenit cel mai tânăr antrenor din istoria Segunda Division. De-a lungul carierei, a lucrat pentru San Nicolas (1997-2000 / juniori), Sur (2000-2002 / juniori), Betis Valladolid (2002-2003 / juniori), Laguna (2003-2004 / juniori), Pena Respuela (2004-2005), Arandina CF (2006-2007), Atletico Villacarlos (2007-2008), Poli Ejido (2008-2009 / juniori), Real Valladolid (2009-2010 / juniori), Real Valladolid B (2010), Poli Ejido (2010-2011), Villarreal C (2011), Villarreal B (2011-2012), Villarreal C (2012-2013), Real Murcia (2013-2014), Betis Sevilla (2014), Belenenses (2015-2016), Alcorcon (2016-2018), Udinese (2018), Vitoria Setubal (2019-2020), Maritimo Funchal (2021), Alaves (2022), Fortuna Sittard (2022-2023), Real Zaragoza (2023-2024) și Levski Sofia (2025-prezent). Acesta deține licența UEFA PRO și formula sa favorită de joc este 4-2-3-1.

Foto - Imago, PFC Levski (FB)

