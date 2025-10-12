Naţionala Turciei a surclasat Bulgaria cu 6-1, sâmbătă seara, la Sofia, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Scorul a fost egal la pauză, 1-1, după care turcii s-au dezlănţuit în repriza secundă, marcând de cinci ori.

Arda Guler (care a semnat și două assist-uri), Kenan Yildiz (2), Zeki Celik şi Irfan Can Kahveci au marcat pentru oaspeţi, la care se adaugă autogolul lui Viktor Popov.

