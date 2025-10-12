VIDEO Nasol fără Milanov! Bulgaria, umilită acasă de Turcia în preliminarii

Nasol fără Milanov! Bulgaria, umilită acasă de Turcia &icirc;n preliminarii CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vecinii noștri de la sud de Dunăre, fără dinamovistul Georgi Milanov, au luat o căruță de goluri.

BulgariaTurciaDinamoArda Gulergeorgi milanov
Naţionala Turciei a surclasat Bulgaria cu 6-1, sâmbătă seara, la Sofia, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Scorul a fost egal la pauză, 1-1, după care turcii s-au dezlănţuit în repriza secundă, marcând de cinci ori. 

Arda Guler (care a semnat și două assist-uri), Kenan Yildiz (2), Zeki Celik şi Irfan Can Kahveci au marcat pentru oaspeţi, la care se adaugă autogolul lui Viktor Popov.

Această victorie vine la o lună după ce Turcia era umilită acasă de Spania cu 6-0.

La bulgari nu a fost convocat de această dată Georgi Milanov, mijlocașul lui Dinamo, altfel titular și chiar căpitan al naționalei în precedentele partide.

Vecinii noștri de la sud de Dunăre sunt pe ultimul loc în grupă, fără vreun punct după primele trei meciuri disputate.

Grupa E - rezultatele și marcatorii de sâmbătă și clasamentul

Bulgaria - Turcia 1-6

Au marcat: Radoslav Kirilov 13, respectiv Arda Guler 11, Viktor Popov (autogol) 49, Kenan Yildiz 52, 56, Zeki Celik 65, Irfan Can Kahveci 90+3.

Spania - Georgia 2-0

Au marcat: Yeremy Pino 24, Mikel Oyarzabal 64.

Ferran Torres (Spania) a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Giorgi Mamardaşvili).

Clasament

1 Spania 3 3 0 0 11-0 9 p

2 Turcia 3 2 0 1 9-9 6 p

3 Georgia 3 1 0 2 5-5 3 p

4 Bulgaria 3 0 0 3 1-12 0 p

