FA-BU-LOS! Gerard Butler l-a luat in brate pe romanul Bus in vestiarul lui Levski! :)) VIDEO: ce s-a intamplat dupa derby-ul cu TSKA

Gerard Butler a fost aparitia surpriza din vestiarul lui Levski Sofia dupa returul semifinalei de cupa cu marea rivala TSKA!

Starul de la Hollywood se afla in Bulgaria, unde se filmeaza ultima productie cu el in rol principal. Butler n-a vrut sa rateze derby-ul. Dupa jocul terminat 2-2, scotianul s-a dus in vestiarul echipei romanului Bus, care a marcat unul dintre goluri. I-a imbratisat pe jucatori si l-a felicitat pe antrenorul Delio Rossi pentru calificarea in finala Cupei Bulgariei, apoi a promis ca va reveni peste o saptamana. "Sa castigati si atunci, da?!", le-a transmis Butler.

Levski s-a calificat in finala Cupei Bulgariei dupa 4-2 la general cu TSKA.