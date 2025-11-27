E gata! Los Angeles FC a luat decizia în cazul lui Alex Băluță, după doar 15 minute jucate

Alexandru Băluță (32 de ani) a apărut într-un singur meci la Los Angeles FC, formație cu care a semnat în august, după despărțirea de FCSB.

Los Angeles FC a anunțat oficial jucătorii care vor rămâne sub contract și în sezonul 2026. Clubul din MLS a decis să nu activeze clauza de prelungire a lui Alexandru Băluță, care se va despărți astfel de echipa la care mai sunt legitimați Heung-Min Son sau Hugo Lloris.

Alex Băluță pleacă de la Los Angeles FC. Clubul din MLS nu i-a prelungit contractul

Băluță a semnat în august un contract până la finalul acestui an calendaristic, cu opțiune din partea clubului de prelungire pe un sezon. Fotbalistul român va intra acum în "MLS Re-Entry Process", mecanismul care le permite altor echipe din MLS să semneze jucători ale căror contracte au expirat sau ale căror opțiuni nu au fost activate de clubul actual.

În cazul în care nu va găsi o echipă din MLS dispusă să îl semneze în "Re-Entry Process" din decembrie, Băluță va deveni liber de contract și se va îndrepta către un alt campionat.

Băluță a fost folosit într-o singură partidă din MLS: aproximativ un sfert de oră în victoria cu Toronto, disputată pe 9 octombrie. Ulterior, românul a fost fie lăsat în afara lotului, fie a fost rezervă neutilizată.

Duminică dimineață, Los Angeles FC a pierdut în sferturile de finală ale play-off-ului din MLS, după 2-2 și 3-4 la loviturile de departajare contra lui Vancouver Whitecaps. Băluță a fost rezervă neutilizată și a văzut de pe bancă dubla lui Son din timpul regulamentar.

