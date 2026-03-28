Turcia - România, direct în top 3 mondial! Câți spectatori au fost în tribune la Istanbul

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului disputată la Istanbul.

„Tricolorii”, pregătiți de Mircea Lucescu, au încercat să revină pe finalul partidei, însă defensiva gazdelor a rezistat. Diferența a fost făcută de inspirația lui Arda Guler, care i-a oferit pasa decisivă lui Ferdi Kadioglu la golul marcat în minutul 53.

Meciul disputat pe stadionul lui Beşiktaş din Istanbul s-a jucat într-o atmosferă de vis. Potrivit datelor publicate de Football Meets Data, în tribune au fost prezenți 38.979 de spectatori.

Partida Turcia - România s-a clasat astfel pe locul trei la nivel mondial în ceea ce privește asistența înregistrată joi seară, la meciurile din semifinalele barajelor pentru Cupa Mondială, indiferent de continent.

Cea mai mare prezență s-a consemnat la duelul Polonia - Albania, de la Varșovia, unde au fost 56.412 spectatori. Pe locul doi s-a situat partida Noua Caledonie - Jamaica, cu 40.983 de oameni în tribune.

După eliminarea din baraj, România nu va mai disputa finala traseului cu Kosovo. În schimb, naționala lui Mircea Lucescu va juca un meci amical în deplasare cu Slovacia, pe 31 martie, adversara învinsă din cealaltă semifinală a traseului.

