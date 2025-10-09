Fostul atacant de legendă, în stare gravă: „Nu ştiu cât mai am de trăit”

Într-un reportaj difuzat la televiziunea germană ARD, fostul golgheter al lui Werder Bremen, Ivan Klasnic, a apărut extrem de slăbit și a dezvăluit că a suferit al treilea transplant de rinichi.

„Nu ştiu cât mai am de trăit”

Ajuns la 45 de ani, Klasnic a vorbit cu sinceritate despre lupta sa cu boala și despre lipsa de protecție a fotbaliștilor de performanță.

„Am suferit trei transplanturi, nu ştiu cât timp mai am de trăit. Trebuie doar să fiu recunoscător că sunt încă în viaţă, chiar dacă trebuie să iau medicamente pentru a supravieţui”, a spus fostul vârf.

Internaționalul croat, cu 41 de selecții și 12 goluri pentru echipa națională, a fost primul fotbalist care a revenit pe teren după un transplant de rinichi, în 2007.

