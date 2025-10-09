Fostul atacant de legendă, în stare gravă: „Nu ştiu cât mai am de trăit”

Într-un reportaj difuzat la televiziunea germană ARD, fostul golgheter al lui Werder Bremen, Ivan Klasnic, a apărut extrem de slăbit și a dezvăluit că a suferit al treilea transplant de rinichi.
„Nu ştiu cât mai am de trăit”
Ajuns la 45 de ani, Klasnic a vorbit cu sinceritate despre lupta sa cu boala și despre lipsa de protecție a fotbaliștilor de performanță.
„Am suferit trei transplanturi, nu ştiu cât timp mai am de trăit. Trebuie doar să fiu recunoscător că sunt încă în viaţă, chiar dacă trebuie să iau medicamente pentru a supravieţui”, a spus fostul vârf.
Internaționalul croat, cu 41 de selecții și 12 goluri pentru echipa națională, a fost primul fotbalist care a revenit pe teren după un transplant de rinichi, în 2007.
În același interviu, Klasnic s-a arătat furios pe foștii medici ai clubului german, acuzându-i că i-au administrat în mod repetat diclofenac, un antiinflamator care, utilizat pe termen lung, poate provoca insuficiență renală.
„Bineînţeles că sunt furios. Nu doresc nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu. Diclofenac, Voltaren... e greu să te descurci fără ele. Sportul profesionist e imposibil fără analgezice. Dacă aş fi ştiut că îmi vor distruge rinichii, nu le-aş fi luat niciodată”, a spus fostul atacant.
Aproape 5 milioane de euro în despăgubiri
În 2008, Klasnic i-a dat în judecată pe medicii lui Werder Bremen. Fostul atacant a invocat argumentul că nu i-au diagnosticat boala la timp.
După un proces de lungă durată, în 2020, instanța i-a acordat 4,5 milioane de euro despăgubiri, plus 100.000 de euro pentru neglijență medicală.
Născut la Hamburg, Klasnic și-a început cariera la St. Pauli, dar a devenit cunoscut la Werder Bremen (2001–2008), unde a câștigat dubla campionat–cupă în 2004.
Ulterior a jucat pentru Nantes, Bolton Wanderers și Mainz, încheindu-și cariera în 2013, la doar 33 de ani, din cauza problemelor de sănătate.