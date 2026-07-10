OFICIAL Fostul atacant de la Rapid a semnat și a debutat direct în Conference League: „Puternic și muncitor”

Fostul atacant de la Rapid a semnat și a debutat direct în Conference League: „Puternic și muncitor” Fotbal extern
SPORT.RO
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Atacantul liberian și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de KF Tirana. 

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Din articol

Vârful Emmanuel Ernest, care în trecut a evoluat în România pentru Rapid, FC Argeș, Ripensia Timișoara și Sporting Roșiori, a semnat cu Hamrun Spartans, campioana Maltei.

Clubul a anunțat transferul pe 14 iunie, iar înțelegerea a devenit oficială la 1 iulie. La prezentare, oficialii maltezi l-au descris drept un atacant „puternic și muncitor”, care va aduce un plus în ofensivă.

„Suntem încântați să anunțăm transferul internaționalului liberian Emmanuel Ernest. Prezența sa fizică, capacitatea de muncă și calitățile ofensive ne vor întări compartimentul de atac. Emmanuel, bine ai venit la Ħamrun!”, au transmis reprezentanții clubului.

Ernest a debutat direct în Conference League!

Debutul lui Ernest a venit imediat în preliminariile Conference League. Atacantul a intrat în minutul 79 al meciului cu NSI Runavík, trupă din Insulele Feroe, în locul lui Damir Ceter.

  • Ernest, în tricoul Rapidului, într-un amical cu Corona Brașov

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Petur Knudsen, iar Hamrun Spartans a egalat în repriza secundă, prin Tobias Bjornstad, în minutul 56. Calificarea se va decide în returul programat pe 16 iulie, în Malta.

În vârstă de 25 de ani, Emmanuel Ernest a avut parte de o carieră nomadă. După începutul din Nigeria, atacantul a evoluat în România, Republica Turcă a Ciprului de Nord (teritoriu pe care țara noastră nu îl recunoaște), Emiratele Arabe Unite, Elveția, Albania și Algeria.

În România a îmbrăcat tricourile celor de la Sporting Roșiori, Rapid, Ripensia Timișoara și FC Argeș. La Sporting Roșiori și-a trecut în cont patru goluri în opt meciuri, evoluții care i-au adus transferul la Rapid. DETALII AICI

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