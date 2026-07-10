Tempestini și Maior, la primul duel pe macadam al sezonului: Raliul Sibiului

Tempestini și Maior, la primul duel pe macadam al sezonului: Raliul Sibiului AUTO
SPORT.RO
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Raliul Sibiului | Tempestini și Maior, la primul duel pe macadam al sezonului.

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Simone Tempestini și Norbert Maior, colegi de club, dar totodată principalii candidați la titlul absolut al sezonului în Campionatul Național de Raliuri, se vor duela pentru prima dată pe macadam în 2026, la Raliul Sibiului, competiție care se anunță a avea cea mai spectaculoasă listă de start de până acum din campionatul intern.

Tempestini și Maior, la primul duel pe macadam al sezonului: Raliul Sibiului

După ce și-a adjudecat autoritar titlul pe asfalt cu Porsche 997 RGT, Tempestini continuă asaltul spre cel de-al 11-lea titlu absolut, iar primul pas îl va face în acest weekend, pe macadamul din jurul Sibiului. Un total de 49 de echipaje vor lua startul la ediția din acest an, inclusiv din Ungaria și Estonia, însă marea surpriză este reprezentată de mașinile înscrise: nu mai puțin de 15 modele Rally2 se vor afla la start.

Raliul Sibiului | Ce spune Tempestini

„Va fi mai mult decât interesant. Raliul Sibiului este mereu o provocare, orice greșeală îți poate lua victoria, iar faptul că anul acesta avem atât de mulți piloți cu mașini puternice face ca lupta să fie și mai spectaculoasă. Abia aștept startul”, a spus Tempestini, care va concura cu o Skoda Fabia RS Rally2.

Din 2020 și până în prezent, pilotul Napoca Rally Academy s-a impus în fiecare ediție a Raliului Sibiului. Anul trecut, Tempestini a câștigat toate probele speciale, iar cel care i-a fost de fiecare dată cel mai aproape a fost Norbert Maior, actualul său contracandidat la titlu.

Raliul Sibiului | Ce spune Maior

„Anul trecut a fost prima noastră cursă aici cu o mașină Rally2. Ne-a plăcut la maximum și abia așteptăm și ediția din acest an. Lupta cu Simone este foarte bună pentru că ne face să dăm maximum în această poveste”, a spus Maior, care va pilota un Citroën C3 Rally2.

Pe lângă cei doi, în lupta pentru podium se vor afla și sibianul Raul Badiu (Skoda Fabia Rally2), Andrei Gîrtofan (Skoda Fabia Rally2) și Bogdan Cuzma (Skoda Fabia Rally2).

  • Înainte de începerea sezonului pe macadam, Tempestini este lider cu 133 de puncte, urmat de Gîrtofan cu 105,2 puncte și de Maior, cu 95,8 puncte, dar cu un raliu mai puțin disputat.
  • Etapa va debuta în această seară cu startul festiv din Piața Unirii, urmat de o superspecială programată în centrul Sibiului. Raliul va continua sâmbătă și duminică, programul incluzând și o probă specială desfășurată pe timp de seară.
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