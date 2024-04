Starul lui Werder Bremen, sancționat drastic după umilința cu Leverkusen: "Acest lucru este inacceptabil!"

Naby Keïta, care a jucat anterior în Germania pentru RB Leipzig, s-a alăturat formației Werder Bremen liber de contract în vara trecută, semnând un contract pe trei ani după expirarea contractului său cu Liverpool.

Fostul mijlocaș al "cormoranilor", în vârstă de 29 de ani, nu a făcut parte din echipa care a pierdut cu 5-0 la Leverkusen, iar clubul german a anunțat că acesta a ales ”să nu facă deplasarea cu echipa și a preferat să meargă acasă” după ce a descoperit că nu se afla în echipa de start.

Într-un comunicat de presă de pe site-ul clubului german, nemții și-au arătat nemulțumirea față de Naby Keita și au anunțat că acesta va fi suspendat pentru restul sezonului.

"Werder Bremen l-a suspendat pe Naby Keïta până la sfârșitul sezonului. Clubul i-a impus și o amendă substanțială mijlocașului."

"Keita nu va mai participa la antrenamentele echipei și nu va mai face parte din vestiarul primei echipe" se arată în comunicatul clubului Werden Bremen.

Clemens Fritz, președintele lui Werder Bremen, a exprimat poziția clubului, declarând că reacția mijlocașului nu va fi tolerată.

"Nu vom tolera comportamentul lui Naby. A dezamăgit echipa într-un moment dificil pentru noi, având în vedere forma noastră recentă și disponibilitatea lotului, și a pus interesele sale mai presus de cele ale echipei. Acest lucru este inacceptabil.”

În acest moment crucial al sezonului, avem nevoie de concentrare totală în meciurile rămase și de o echipă unită. Prin urmare, nu am avut altă opțiune decât să luăm această măsură.” a declarat președintele, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

????????| BREAKING: Werder Bremen have SUSPENDED Naby Keïta until the end of the season.

The player will no longer train with the team or be part of first-team dressing room.

[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/OmBwMfPmXa