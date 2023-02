A fost transferat de Liverpool pentru 60 de milioane de euro, dar va pleca gratis în vară

Keita ar fi purtat negocieri pentru o prelungire a actualei înțelegeri, dar discuțiile au intrat in impas, astfel că sunt șanse mari ca acesta să plece în vară de la Liverpool, cu care a intrat, oricum, în ultimele șase luni de contract, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Keita nu va fi singurul fotbalist care va pleca liber de contract de la Liverpool la finalul acestui sezon. Ajunși la final de contract, Alex Oxlade-Chamberlain și James Milner vor pleca și ei de la echipă.

Naby #Keïta’s contract with #Liverpool expires in June 2023. The talks for the renewal are on stand-by and the midfielder is ready to leave as a free agent at the end of the season. #transfers #LFC