A fost un meci dramatic, iar cu doar câteva secunde înainte de final, tabela de scor arăta egalitate.

Mihai Popescu: ”Este incredibil ce am făcut azi!”

Pentru Mihai Popescu, portarul României, a fost ultimul său meci la echipa națională, însă a reușit să încheie la un nivel excellent. A fost desemnat ”Omul Meciului” în partida cu Macedonia de Nord.

Popescu a reușit 10 intervenții salvatoare în fața nord-macedonenilor, iar, la final, a ținut să le mulțumească colegilor săi și staff-ului echipei naționale pentru cei 20 de ani în care a apărat poarta României.

”Este incredibil ce am făcut azi, cred că am făcut un joc foarte bun. În privința mea, ce pot să spun, am fost mai mult de 20 de ani la echipa națională. Mă retrag într-un mod foarte frumos, pentru că am luat acest trofeu (n.r. Omul Meciului). Sunt foarte mândru de ce am reușit să fac la echipa națională.

Sper că acești băieți se vor descurca mai bine pe viitor. Le mulțumesc pentru ce au făcut pentru mine, antrenorilor, colegilor, staffului medical, m-au făcut de fiecare data să fiu puternic. Cred că este momentul perfect să îmi iau rămas bun de la cariera mea la echipa națională cu un Campionat European.

Sunt fericit să fac asta. Sunt și trist, dar rămân cu ce am făcut bine și sper că voi fi sănătos, pentru că voi mai juca în campionatul României”, a spus Mihai Popescu după meci.

