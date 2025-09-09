În ediția din această săptămână, „Fața la Joc” i-a avut invitați pe foștii internaționali Cristi Pulhac și Florin Gardoș, alături de jurnaliștii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.



Florin Gardoș nu se aștepta la asta! Antrenorul a fost dat afară după doar două etape



Unul dintre subiectele discutate în emisiunea de la PRO TV a fost demiterea a trei foști antrenori de la Manchester United în această perioadă.

Este vorba despre Erik ten Hag, Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. Dacă în cazul ultimilor doi demiterea a venit după o perioadă de măcar șapte luni, Erik ten Hag a fost dat afară de la Bayer Leverkusen după primele două etape din Bundesliga.

Florin Gardoș a fost surprins de această decizie luată de formația din Germania.



Costin Ștucan: Ce ziceți de asta, trei foști antrenori de la Manchester United dați afară în câteva zile, ten Hag, Mourinho și Solskjaer.



Florin Gardoș: Surpriza mare pentru mine este ten Hag, pentru că l-a Leverkusen lucrurile chiar s-au făcut bine.



Cătălin Oprișan: Îți dai seama ce a ucis ăla acolo în două săptămâni, a stricat tot ce a făcut Xabi (n.r. Xabi Alonso) au zis 'lau-ți-l' pe ăsta, după două meciuri de campionat și unul de cupă, i-au zis 'ia țoți bani și du-te de tot'.



Costin Ștucan: Au zis că nu vorbea cu nimeni, era certat și cu ăia din staff-ul lui, așa erau informațiile.



Florin Gardoș: Da, era atmosfera foarte proastă.



Cătălin Oprișan: Și Mourinho care era pe o băncuță, stătea în aeroport, el era pregătit, dar cică vine Zinedine (n.r. Zinedine Zidane).



Mourinho a fost dat afară de la Fenerbahce după un an și o lună, în timp ce Solskjaer a părăsit-o pe Beșiktaș după doar șapte luni.

