Boris Becker s-a despărțit de a doua soție, Lilly, în urmă cu opt ani, însă conflictele continuă, în relația dintre cei doi.
Fiul de 16 ani al lui Boris Becker s-a mutat din Wimbledon în Germania
În presa din Anglia, Lilly îl acuză pe Boris Becker că ar fi rău platnic în ceea ce privește datoria impusă de tribunal de a plăti 8,000 de lire sterline ca sprijin de creștere a copiilor.
Amadeus, în vârstă de 16 ani, s-a mutat anul trecut în Germania, mama sa invocând costul de trai prea ridicat din Insulă. Amadeus l-a depășit pe Boris, în înălțime, iar Lilly recunoaște că a avut nevoie de banii iubitului pentru a-i suplini nevoile vestimentare, în condițiile în care băiatul crește de la lună la lună.
A doua soție a lui Boris Becker îl critică: „Îți arată cât de rupt de realitate este.”
„Să vă spun ceva despre Boris. Ultima dată când i-am spus că Amadeus ar avea nevoie de niște haine, i-a cumpărat un hanorac de designer și i-a dus - pe el și pe un coleg - într-un resort de cinci stele din Dubai.
Asta îți arată cât de rupt de realitate este. Ar face aceste gesturi mari, dar nu ar plăti banii pe care un tribunal i-a ordonat să îi plătească pentru a acoperi costurile de bază.
„De asta nu ți-e rușine, Boris?”
De când a ieșit din închisoare, a avut timp să facă un copil, să meargă în vacanțe scumpe, să posteze amintiri frumoase, de familie, pe Instagram.
Dar cum rămâne cu adolescentul pe care îl are deja? Prietenul meu m-a ajutat cu cheltuielile de bază și nici măcar nu e sarcina lui. Nu ți-e rușine de asta, Boris?”, a fost întrebarea adresată de Lilly prin intermediul interviului acordat Daily Mail.