Boris Becker s-a despărțit de a doua soție, Lilly, în urmă cu opt ani, însă conflictele continuă, în relația dintre cei doi.

Fiul de 16 ani al lui Boris Becker s-a mutat din Wimbledon în Germania

În presa din Anglia, Lilly îl acuză pe Boris Becker că ar fi rău platnic în ceea ce privește datoria impusă de tribunal de a plăti 8,000 de lire sterline ca sprijin de creștere a copiilor.

Amadeus, în vârstă de 16 ani, s-a mutat anul trecut în Germania, mama sa invocând costul de trai prea ridicat din Insulă. Amadeus l-a depășit pe Boris, în înălțime, iar Lilly recunoaște că a avut nevoie de banii iubitului pentru a-i suplini nevoile vestimentare, în condițiile în care băiatul crește de la lună la lună.