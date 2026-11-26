Irina Șandor, soția proprietarului locuinței în care a stat fostul internațional, a trimis o scrisoare către Federația Română de Fotbal, în care cere implicarea instituțiilor românești pentru organizarea funeraliilor și eventuala repatriere a trupului.

Potrivit acesteia, Dudu Georgescu a fost găsit decedat pe 16 noiembrie, iar trupul său se află în custodia medicului legist din Ontario, până la finalizarea autopsiei și a procedurilor medico-legale.

Ultimele informații despre repatrierea trupului lui Dudu Georgescu

Irina Șandor susține că soția fostului fotbalist, Marina Georgescu, ar fi revenit în apartamentul conjugal, însă nu răspunde apelurilor și nici încercărilor de contactare la ușă. Decizia privind funeraliile și repatrierea depinde însă de rudele care au dreptul legal să se ocupe de aceste demersuri.

În scrisoare, femeia propune mai multe variante pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv un fond susținut de FRF, Dinamo și comunitatea românească din Canada.

„Vă scriu în legătură cu tragica dispariție a marelui nostru campion Dudu Georgescu, survenită recent la Toronto, Canada.

Vă transmit aceste informații din dorința de a sprijini eventualele demersuri instituționale pe care Federația Română de Fotbal le poate întreprinde, alături de familia îndoliată și de autoritățile consulare, pentru clarificarea situației și organizarea ceremoniilor funerare/repatrierii.

Dudu Georgescu a fost găsit decedat pe 16 noiembrie 2026 în locuința sa din Toronto, iar poliția canadiană investighează circumstanțele decesului.

Trupul se află în custodia medicului legist din Ontario (Office of the Chief Coroner), până la finalizarea autopsiei și a procedurilor medico-legale.

Privind informațiile de ultimă oră de la administratorul blocului Essex House, Toronto, ni s-a adus la cunoștință că Marina Georgescu a revenit în apartamentul conjugal, apartament în care a locuit alături de Dudu Georgescu până la moartea acestuia.

Doamna Marina Georgescu nu răspunde la niciun apel telefonic și nici la ușa apartamentului. În prezent nu sunt cunoscute intențiile ori planurile domniei sale cu privire la soțul ei, Dudu Georgescu.

De aceea, eu vă pot informa cum funcționează în Canada deciziile funerare și repatrierea în cazul lui Dudu Georgescu.

Eliberarea trupului pentru înhumare în Canada sau repatriere în România depinde de autorizarea medicului legist și de identificarea acestuia de către rudele de gradul întâi.

Statul canadian alocă o sumă de aproximativ 2.500 CAD (dolar canadian), care se numește CPP Death Benefit, adică ajutorul de deces prin Planul de Pensii din Canada, dar acest ajutor nu se acordă tuturor cetățenilor, ci numai celor care au cotizat la statul canadian, numit ajutor social.

Defunctul Dudu Georgescu trebuie să fi lucrat și să fi contribuit la sistemul de pensii canadian (CPP) timp de cel puțin 10 ani calendaristici sau o treime din perioada sa contributivă (minimum 3 ani).

Dacă nu a cotizat suficient în Canada, acest ajutor nu se acordă (deși există acorduri de securitate socială între România și Canada care pot fi luate în calcul în anumite condiții).

Acest ajutor de 2.500 CAD se aplică în cazul în care nu există un executor testamentar sau dacă acesta există și nu depune cererea de ajutor în termen de 60 de zile.

În caz contrar, acest ajutor revine soției supraviețuitoare (Marina Georgescu) sau rudelor celor mai apropiate.

În cazul în care Dudu Georgescu nu avea venituri, bunuri sau contribuții la pensie și nu există nimeni care să poată plăti, atunci municipalitatea (City of Toronto) poate acoperi costurile unei înmormântări sau incinerări de bază printr-un program de asistență socială.

Ajutorul de bază este de 2.500 CAD (ajustat ușor cu inflația în 2026), iar plata durează între 6 și 12 săptămâni de la depunerea cererii la Service Canada. Această sumă acoperă doar o mică parte din costurile funerare sau de repatriere din Canada, care depășesc frecvent 10.000 CAD.

Poliția din Toronto are în desfășurare o investigație privind circumstanțele decesului, care poate dura zile sau chiar luni. În conformitate cu legea Canadian Privacy Act, poliția nu va relata curând nicio informație decât familiei ori celui care este Next of kin.

Situația de la fața locului este extrem de delicată și necesită o atenție sporită din partea federației sportive din România.

Menționez adițional că Federația Română de Fotbal se poate coordona cu autoritățile statului român (Ministerul Afacerilor Externe, Consulatul General al României la Toronto), cu clubul Dinamo București și cu membrii comunității românești din Canada, pentru ca aducerea lui Dudu Georgescu în țară să fie posibilă imediat după finalizarea procedurilor legale ale autorităților canadiene.

Ar fi indicat ca Federația Română de Fotbal să deschidă sau să susțină un fond dedicat prin care oamenii de fotbal, cluburile și suporterii să poată contribui la acoperirea cheltuielilor de repatriere și înmormântare.”

Având în vedere problemele financiare cu care se confruntă Federația Română de Fotbal, ar mai fi o posibilitate: «INCINERAREA», transportul unei urne cu cenușa defunctului, care nu necesită un pașaport mortuar eliberat de Consulatul României și nu impune sicriu de zinc sigilat.

În încheiere, aduc un ultim omagiu marelui sportiv și prieten Dudu Georgescu, care a scris istorie pentru echipa națională și pentru fotbalul românesc.

Aducerea sa acasă pentru a fi înmormântat cu onorurile cuvenite reprezintă o datorie morală a noastră, a tuturor românilor, față de unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România.

Vă mulțumesc anticipat pentru celeritatea și deschiderea cu care veți trata acest demers umanitar.

Cu deosebită stimă și considerație,

D-na Irina Șandor, Toronto, Canada”, este scrisoarea trimisă de Irina Șandor, potrivit GSP.