Considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști ai generației sale, Cazorla a scris istorie în tricourile lui Villarreal, Malaga, Arsenal, Al-Sadd și Real Oviedo.

În tricoul naționalei Spaniei a adunat 81 de selecții, a marcat două goluri și a făcut parte din „generația de aur” care a cucerit două Campionate Europene consecutive, în 2008 și 2012.

Santi Cazorla s-a retras din fotbal

La nivel de club, Cazorla a disputat 774 de meciuri, a marcat 144 de goluri și a oferit 156 de pase decisive.

Cele mai multe apariții le-a bifat pentru Villarreal (330), în timp ce pentru Arsenal a evoluat în 180 de partide, reușind 29 de goluri și 44 de assist-uri.