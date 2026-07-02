OFICIAL Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician”

Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician” La Liga
SPORT.RO
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Santi Cazorla și-a anunțat oficial retragerea din fotbalul profesionist.

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Considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști ai generației sale, Cazorla a scris istorie în tricourile lui Villarreal, Malaga, Arsenal, Al-Sadd și Real Oviedo. 

În tricoul naționalei Spaniei a adunat 81 de selecții, a marcat două goluri și a făcut parte din „generația de aur” care a cucerit două Campionate Europene consecutive, în 2008 și 2012.

Santi Cazorla s-a retras din fotbal

La nivel de club, Cazorla a disputat 774 de meciuri, a marcat 144 de goluri și a oferit 156 de pase decisive.

Cele mai multe apariții le-a bifat pentru Villarreal (330), în timp ce pentru Arsenal a evoluat în 180 de partide, reușind 29 de goluri și 44 de assist-uri.

În ultimul sezon, ibericul a bifat 28 de meciuri și a livrat un asisst. Totuși, nu a fost de ajuns pentru a-și salva clubul de suflet de la retrogradare.

La finalul celor 38 de etape, Real Oviedo s-a clasat pe ultimul loc în La Liga, cu 29 de puncte obținute din șase victorii, 11 remize și 21 de înfrângeri.

În vitrina sa regăsim nu mai puțin de 15 trofee. Printre acestea putem enumera două FA Cup și două Supercupe ale Angliei câștigate cu Arsenal Londra, dar și o Cupă Intertoto cucerită cu Villarreal în 2004/05.

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