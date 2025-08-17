Supercomputerul OPTA a cam ignorat Manchester City, în lupta pentru supremație, în noul sezon din Premier League.

Și, totuși, la ce a arătat echipa lui Guardiola, în runda inaugurală, e clar că „cetățenii“ formează o echipă schimbată din temelii, în bine, comparativ cu sezonul trecut. Și apoi, City are un star care o face o echipă înfiorătoare pentru orice adversar. Acest star e Erling Haaland (25 de ani).

Haaland, mai multe goluri decât meciuri jucate, în august!

Sport.ro a arătat aici ce a reușit „bestia“ Haaland, în partida de ieri, oferită în exclusivitate de VOYO. Dar, pe lângă această performanță remarcabilă, norvegianul a atins și o bornă fantastică, elocventă pentru capacitatea sa, de a marca pe bandă rulantă.

Concret, cu dubla de ieri, Haaland a ajuns la 21 de goluri, în Premier League, în meciurile pe care le-a jucat, de-a lungul anilor, în luna august. Atenție: în acest moment, norvegianul are mai multe goluri decât meciuri jucate în august! Pentru că bilanțul reușitelor sale, cu 12 goluri, a fost atins în doar 12 partide de campionat.

La acest capitol, al golurilor înscrise în Premier League în luna august, când campionatul englez pornește la drum, doar doi jucători sunt peste Haaland. Andi Cole, fostul star al lui United, are 25 de goluri în 44 de meciuri, în timp ce Les Ferdinand a adunat 22 de goluri în 47 de apariții, în luna august.

