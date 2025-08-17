Chelsea - Crystal Palace
Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Stamford Bridge” duminică după-amiază, de la ora 16:00, în prima etapă din noul sezon al eșalonului de elită al Angliei.
Ultima confruntare dintre Chelsea și Crystal Palace a avut loc pe 4 ianuarie, în etapa #20 din sezonul trecut, moment în care echipele au remizat, scor 1-1, pe ”Selhurst Park”.
Chelsea a terminat sezonul trecut pe locul patru în clasament cu 69 de puncte, în timp ce Crystal Palace a încheiat stagiunea pe locul 12 cu 53 de puncte.
Nottingham - Brentford
Pe ”City Ground”, Nottingham primește vizita lui Brentford în prima etapă din Premier League. Ambele au avut un parcurs avantajos sezonul precedent și vor să repete trecutul și în actuala ediție.
Ultima întâlnire dintre Nottingham și Brentford a avut loc tot pe ”City Ground”, la începutul lui mai, în etapa #34 din stagiunea trecută, când Brentford s-a impus cu 2-0.
Nottingham a terminat sezonul trecut pe locul șapte în clasament cu 65 de puncte, în timp ce Brentford a încheiat stagiunea pe locul 10 cu 56 de puncte.