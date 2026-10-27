De asta a câștigat Harry Kane Balonul de Aur: cifrele cu care englezul își reduce contestatarii la tăcere

După mulți ani, Balonul de Aur are un câștigător care a meritat premiul acordat de revista „France Football“ cu vârf și îndesat! Pentru că victoria lui Harry Kane, anunțată în gala de la Londra, e una incontestabilă, când ne uităm la cifre.

De asta a câștigat Harry Kane Balonul de Aur

Sport.ro oferă, în rândurile de mai jos, bilanțul lui Kane din sezonul trecut. Iar ce a reușit acesta vorbește de la sine:

*73 de goluri a înscris Harry Kane, în sezonul trecut, pentru echipa sa de club, Bayern Munchen, și pentru echipa națională a Angliei. În acest secol, un singur alt fotbalist, provenit din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga), a reușit să depășească borna de 70 de goluri, într-un singur sezon, înaintea lui Kane. Vorbim despre Lionel Messi, cu 82 de goluri pentru Barcelona și Argentina, în sezonul 2011-2012.

*61 de goluri a înscris Harry Kane, în toate competițiile, în sezonul 2025-2026, cu 19 mai multe decât următorul clasat din acest top, care provine dintr-un campionat din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga). De la Cristiano Ronaldo (Real Madrid) încoace, în sezonul 2014-2015, niciun alt fotbalist din Big 5 nu mai ajunsese la 61 de goluri, într-un sezon, până la reușita lui Kane din campania anterioară.

*14 goluri a înscris Harry Kane, la ediția precedentă din Champions League, cele mai multe din istorie pentru un fotbalist englez. De fapt, Kane și-a doborât propriul record, stabilit în sezonul 2024-2025, când a dat 11 goluri în UCL.

*10 hattrick-uri e totalul la care a ajuns Harry Kane, în Bundesliga, în sezonul trecut, după ce și-a bifat apariția cu numărul 76 într-un meci din campionatul german. Niciun alt fotbalist din toată istoria Bundesligii n-a reușit să ajungă la zece hattrick-uri, după atât de puține partide, precum Kane.