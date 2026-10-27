De asta a câștigat Harry Kane Balonul de Aur: cifrele cu care englezul își reduce contestatarii la tăcere

De asta a câștigat Harry Kane Balonul de Aur: cifrele cu care englezul își reduce contestatarii la tăcere Fotbal extern
Amir Kiarash
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Atacantul de 33 de ani a avut un sezon 2025-2026 formidabil, atât în tricoul lui Bayern Munchen, cât și în cel al naționalei Angliei.

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După mulți ani, Balonul de Aur are un câștigător care a meritat premiul acordat de revista „France Football“ cu vârf și îndesat! Pentru că victoria lui Harry Kane, anunțată în gala de la Londra, e una incontestabilă, când ne uităm la cifre.

De asta a câștigat Harry Kane Balonul de Aur

Sport.ro oferă, în rândurile de mai jos, bilanțul lui Kane din sezonul trecut. Iar ce a reușit acesta vorbește de la sine:

*73 de goluri a înscris Harry Kane, în sezonul trecut, pentru echipa sa de club, Bayern Munchen, și pentru echipa națională a Angliei. În acest secol, un singur alt fotbalist, provenit din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga), a reușit să depășească borna de 70 de goluri, într-un singur sezon, înaintea lui Kane. Vorbim despre Lionel Messi, cu 82 de goluri pentru Barcelona și Argentina, în sezonul 2011-2012.

*61 de goluri a înscris Harry Kane, în toate competițiile, în sezonul 2025-2026, cu 19 mai multe decât următorul clasat din acest top, care provine dintr-un campionat din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga). De la Cristiano Ronaldo (Real Madrid) încoace, în sezonul 2014-2015, niciun alt fotbalist din Big 5 nu mai ajunsese la 61 de goluri, într-un sezon, până la reușita lui Kane din campania anterioară.

*14 goluri a înscris Harry Kane, la ediția precedentă din Champions League, cele mai multe din istorie pentru un fotbalist englez. De fapt, Kane și-a doborât propriul record, stabilit în sezonul 2024-2025, când a dat 11 goluri în UCL.

*10 hattrick-uri e totalul la care a ajuns Harry Kane, în Bundesliga, în sezonul trecut, după ce și-a bifat apariția cu numărul 76 într-un meci din campionatul german. Niciun alt fotbalist din toată istoria Bundesligii n-a reușit să ajungă la zece hattrick-uri, după atât de puține partide, precum Kane.

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Harry Kane, în clubul select al marilor jucători englezi

Odată cu primirea Balonului de Aur, vârful legitimat la Bayern a intrat în clubul select al marilor fotbaliști englezi care au triumfat, în trecut, în ancheta „France Football“. De asemenea, victoria lui Kane e cu atât mai impresionantă, cu cât el se află în categoria jucătorilor de „+30 de ani“ însă, în continuare, strălucește la cel mai înalt nivel.

*Harry Kane e al 5-lea fotbalist englez care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) și Michael Owen (2001). În toată istoria anchetei, doar Franța a produs mai mulți câștigători, șase în total.

*La 33 de ani, Harry Kane (33 de ani și 90 de zile) e al 4-lea cel mai vârstnic câștigător al Balonului de Aur, depășit doar de Stanley Matthews în 1956 (41 de ani și 321 de zile), Karim Benzema în 2022 (34 de ani și 302 zile) și de Lev Yashin în 1963 (34 de ani și 56 de zile).

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