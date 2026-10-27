Cel mai puternic campionat din lume, transmis în exclusivitate în România de VOYO, a amintit despre Kane că este al doilea marcator din istoria competiției.

Kane a înscris 213 goluri în 316 meciuri pentru Tottenham. Balonul de Aur din 2026 este depășit în ierarhia golgheterilor „all-time” din primul eșalon englez doar Alan Shearer (260 de goluri în 441 de apariții).

Mesajul Premier League pentru Harry Kane

După ce a amintit importanța lui Harry Kane în istoria competiției, Premier League i-a transmis felicitări atacantului lui Bayern Munchen și căpitanului naționalei Angliei.

„Al doilea cel mai bun marcator din istoria Premier League este acum câștigător al Balonului de Aur. Felicitări, Harry Kane!”, a postat Premier League, pe contul de „X” al competiției.

Kane a scris istorie!

Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur 2026 în cadrul galei care a avut loc la Londra. Cel mai râvnit premiu din fotbal este acordat, an de an, de prestigioasa publicație franceză France Football.

Atacantul englez era văzut drept favorit de casele de pariuri înainte de gală, chiar dacă a avut doi concurenți pe măsură: Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane este al cincilea fotbalist din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).