La dispariția lui Mircea Lucescu, continuă să curgă mesajele din partea celor care l-au cunoscut sau au lucrat cu el, oameni și instituții în egală măsură.

Federația Moldovenească de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un mesaj intitulat simplu ”Doliu în fotbal. S-a stins Mircea Lucescu”, dar plin de semnificații:

”Federația Moldovenească de Fotbal a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în eternitate a marelui antrenor Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante și respectate personalități din istoria fotbalului românesc și european.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm întreaga noastră compasiune și transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților, colegilor, discipolilor și tuturor celor care l-au admirat și prețuit.

”Un om al caracterului, al eleganței și al unei iubiri necondiționate pentru fotbal”

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor legendar, ci și un om al caracterului, al eleganței și al unei iubiri necondiționate pentru fotbal. A format generații, a inspirat jucători, antrenori și suporteri, iar prin profesionalismul, inteligența și demnitatea sa a devenit un reper pentru întreaga lume a sportului.

Prin tot ceea ce a construit de-a lungul unei cariere impresionante, Mircea Lucescu a lăsat în urmă nu doar performanțe remarcabile, ci și o moștenire umană și profesională de neprețuit. Numele său va rămâne pentru totdeauna legat de excelență, pasiune și devotament față de joc.

Fotbalul european a pierdut astăzi un simbol. Dar memoria sa, lecțiile sale și urmele lăsate în inimile atâtor oameni nu se vor stinge niciodată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”.