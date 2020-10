Federatia Araba il plateste regeste pe Ionut Lupescu! Cu ce salariu au reusit sa-l convinga pe fostul mare fotbalist roman

Ionut Lupescu a fost numit in functia de director tehnic al Federatiei Arabiei Saudite, el semnand un contract pe o durata de trei ani.

Arabii l-au curtat timp de 8 luni de zile pe Ionut Lupescu, care inainte lucra in cadrul UEFA pe partea tehnica. Federatia Araba are de gand sa dezvolte un proiect pe o perioada de 10 ani, iar acestia au considerat ca fostul mare fotbalist roman este solutia potrivita.

Ionut Lupescu a fost impresionat de planul strategic pe care arabii il au, dar si de salariul fabulos pe care acestia urmeaza sa i-l ofere. Contractul va fi pe o perioada de 3 ani, 1 noiembrie 2020 - 1 noiembrie 2023, cu un salariu de 900.000 de dolari anual, conform ProSport.

Salariul pe care Ionut Lupescu il primea inainte era de 30.000 de dolari pe luna, iar acum acesta a crescut considerabil la Federatia Araba, unde va primi 75.000 de dolari pe luna.

Unul din obiectivele pe care le are Lupescu este calificarea la Cupa Mondiala din 2022. Arabia Saudita este pe locul 2 in preliminariile din Asia, cu un meci mai putin disputat. Arabii nu vor sa rateze acest turneu final avand in vedere ca el va avea loc in Qatar.