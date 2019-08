FCSB va da peste un adversar de doua ori mai putin valoros decat ea! Mlada Boleslav, adversar accesibil pentru ros-albastrii in turul 3 Champions League

FCSB-MLADA BOLESLAV, e joia viitoare, de la ora 21:30, in direct la PRO TV

FCSB a trecut de Alashkert si va juca in urmatorul tur cu cehii de la Mlada Boleslav. Echipa din Cehia a trecut in dubla mansa de Ordabasy din Kazahstan la general 4-3, iar FCSB porneste ca mare favorita in dubla cu cehii. Lotul lui Mlada este cotat la 12,95 milioane de euro, iar cel mai scump jucator din lotul lor este Nikolay Komlichenko, care este cotat la 3,50 milioane de euro pe transfermarkt.com. Sponsorul lor principal este Skoda Auto, iar meciurile de acasa si le desfasoara pe o arena de 5000 de locuri. Mlada a promovat pentru prima data in prima liga din Cehia in 2004 si in primul sezon au luptat pentru evitarea retrogradarii.

Cel mai mare succes al lor a fost in sezonul 2005-2006, echipa ajungand in grupele UEFA Champions League. In urmatorul sezon au ajuns in Europa League, dupa ce au terminat pe locul 3 in campionat. Din acel moment, Mlada Boleslav a fost o prezenta constanta in Europa League, dar nu a reusit sa mai intre in grupele competitiei.

Valoarea medie a primului 11 este estimata la 745.000 de euro, iar media de varsta este de 25,7 ani. In campionat se afla pe locul 4 in acest moment dupa 3 meciuri, adunand 6 puncte. In ultima etapa au castigat pe teren propriu, 4-1 in fata celor de la Opava.

Primul 11 folist in ultmul meci: 4-4-2: Seda-Krapka, Takacs, Pudl, Marco Tullo-Bucha-Hublnek, Fulnek, Budlnsky, Ladra-Komlichenko

Gigi Becali a declarat ca nu isi face probleme, indiferent de adversarul cu care va juca in turul 3 preliminar UEFA Champions League.

”Cu cine jucăm? Mlada? Ei sau Kazahstan. Probleme pentru noi vor fi numai în play-off. N-aveam nicio emoție. Am avut noroc, e foarte bine pentru noi. Cu Alashkert nu cred că va fi mai greu decât cu Milsami, poate ei vor trece centrul terenului, că Milsami nu a trecut”, a declarat Becali dupa meciul tur cu Alashkert.