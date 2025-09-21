Al-Nassr s-a distrat pe teren propriu cu Al Riyadh și s-a impus cu 5-1, într-un meci din runda a trei din Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo a reușit „dubla” și a avut o reacție în stilul caracteristic.



Răspunsul lui Cristiano Ronaldo după ce fanii i-au strigat numele lui Messi



CR7 a dus scorul la 3-0 în prima repriză, după ce Joao Felix și Coman marcaseră primele două goluri.

Ronaldo nu s-a lăsat mai prejos nici în a doua parte, când a reușit „dubla” și le-a dat răspunsul perfect fanilor din tribune care îi cântau numele lui Messi.

Lusitanul le-a făcut semn că nu îi mai aude după ce a înscris golul cu numărul 945.

