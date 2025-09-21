Al-Nassr s-a distrat pe teren propriu cu Al Riyadh și s-a impus cu 5-1, într-un meci din runda a trei din Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo a reușit „dubla” și a avut o reacție în stilul caracteristic.
Răspunsul lui Cristiano Ronaldo după ce fanii i-au strigat numele lui Messi
CR7 a dus scorul la 3-0 în prima repriză, după ce Joao Felix și Coman marcaseră primele două goluri.
Ronaldo nu s-a lăsat mai prejos nici în a doua parte, când a reușit „dubla” și le-a dat răspunsul perfect fanilor din tribune care îi cântau numele lui Messi.
Lusitanul le-a făcut semn că nu îi mai aude după ce a înscris golul cu numărul 945.
Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani
Cristiano Ronaldo a reușit „dubla” într-o partidă în care doar Portugalia a existat pe teren. Pe lângă cele două goluri marcat de „CR7” au mai înscris Joao Felix, de două ori, și Joao Cancelo.
Jucătorul lui Al-Nassr a marcat prima reușită în minutul 21, după o centrare perfectă a lui Pedro Neto. Cristiano Ronaldo a deviat mingea trimisă în careu și a făcut 2-0, după ce Joao Felix deschisese scorul.
Starul Portugaliei a reușit dubla în startul reprizei secunde, când l-a învins pe portarul gazdelor cu o bombă de la mare distanță. Goalkeeper-ul Armeniei a atins mingea, dar nu a putut să o oprească.
În urma celor două reușite, Ronaldo a atins borna incredibilă de 140 de goluri în 222 de selecții pentru echipa națională.