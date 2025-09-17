Real Madrid, care deţine recordul de trofee în Champions League (Cupa Campionilor Europeni și Liga Campionilor) (15), a învins-o cu emoţii pe Olympique Marseille, cu scorul de 2-1, marţi seara, pe Santiago Bernabeu, în prima etapă a grupei unice din competiție.

OM a fost cea care a deschis scorul, prin americanul Timothy Weah (22), dar vicecampioana Spaniei a restabilit egalitatea la scurt timp, prin Kylian Mbappe (29 - penalty), după un fault comis de Geoffroy Kondogbia asupra lui Rodrygo.

Echipa din Hexagon a dat o replică foarte curajoasă, şi-a creat ocazii de gol şi a avut şansa de a obţine mai mult, scrie Agerpres, după ce Real a rămas în zece jucători, căpitanul Dani Carvajal fiind eliminat (71), pentru că l-a lovit cu capul pe portarul Geronimo Rulli.

Real însă a marcat golul victoriei în inferioritate numerică, prin același Kylian Mbappe (81 - penalty), după un henţ comis de Facundo Medina.

