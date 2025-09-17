VIDEO Kylian Mbappe începe lupta cu recordurile! Cele două borne atinse după ”dubla” decisivă din Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Kylian Mbappe începe lupta cu recordurile! Cele două borne atinse după "dubla" decisivă din Real Madrid - Olympique Marseille 2-1 Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Starul francez anunță deja un sezon formidabil în tricoul lui Real.

Real Madrid Cristiano Ronaldo Champions League kylian mbappe
Real Madrid, care deţine recordul de trofee în Champions League (Cupa Campionilor Europeni și Liga Campionilor) (15), a învins-o cu emoţii pe Olympique Marseille, cu scorul de 2-1, marţi seara, pe Santiago Bernabeu, în prima etapă a grupei unice din competiție.

OM a fost cea care a deschis scorul, prin americanul Timothy Weah (22), dar vicecampioana Spaniei a restabilit egalitatea la scurt timp, prin Kylian Mbappe (29 - penalty), după un fault comis de Geoffroy Kondogbia asupra lui Rodrygo.

Echipa din Hexagon a dat o replică foarte curajoasă, şi-a creat ocazii de gol şi a avut şansa de a obţine mai mult, scrie Agerpres, după ce Real a rămas în zece jucători, căpitanul Dani Carvajal fiind eliminat (71), pentru că l-a lovit cu capul pe portarul Geronimo Rulli

Real însă a marcat golul victoriei în inferioritate numerică, prin același Kylian Mbappe (81 - penalty), după un henţ comis de Facundo Medina.

Mbappe, 57 de goluri în Champions League și 50 de goluri în primele 64 de meciuri jucate la Real Madrid

Astfel, autor al unei duble, Kylian Mbappe l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor din Champions League.

Mbappe şi Muller ocupă treapta a şasea a podiumului marcatorilor all-time din Champions League, cu câte 57 de goluri, liderul acestei ierarhii fiind portughezul Cristiano Ronaldo, cu 140 de goluri, urmat de argentinianul Lionel Messi, cu 129 de goluri.

În plus, scrie Opta, Kylian Mbappe a ajuns la 50 de goluri marcate în primele sale 64 de meciuri jucate pentru Real Madrid în toate competițiile, departe totuși de recordul deținut de același Cristiano Ronaldo.

Portughezul a bifat 51 de goluri în tricoul ”galacticilor” în primele sale 54 de apariții.

