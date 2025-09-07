VIDEO Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani! Borna incredibilă atinsă de portughez

Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani! Borna incredibilă atinsă de portughez Fotbal extern
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă pentru naționala Portugaliei.

Portugalia s-a distrat pe terenul Armeniei, scor 5-0, la debutul în Grupa F preliminară de la Campionatul Mondial din 2026.

Portughezii au urcat direct pe primul loc, după ce Ungaria și Irlanda au remizat, scor 2-2.

Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani

Cristiano Ronaldo a reușit „dubla” într-o partidă în care doar Portugalia a existat pe teren. Pe lângă cele două goluri marcat de „CR7” au mai înscris Joao Felix, de două ori, și Joao Cancelo.

Jucătorul lui Al-Nassr a marcat prima reușită în minutul 21, după o centrare perfectă a lui Pedro Neto. Cristiano Ronaldo a deviat mingea trimisă în careu și a făcut 2-0, după ce Joao Felix deschisese scorul.

Starul Portugaliei a reușit dubla în startul reprizei secunde, când l-a învins pe portarul gazdelor cu o bombă de la mare distanță. Goalkeeper-ul Armeniei a atins mingea, dar nu a putut să o oprească.

În urma celor două reușite, Ronaldo a atins borna incredibilă de 140 de goluri în 222 de selecții pentru echipa națională.

Ronaldo a fost schimbat în minutul 58 al partidei, iar în locul său a intrat Goncalo Ramos.

