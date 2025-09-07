Portugalia s-a distrat pe terenul Armeniei, scor 5-0, la debutul în Grupa F preliminară de la Campionatul Mondial din 2026.

Portughezii au urcat direct pe primul loc, după ce Ungaria și Irlanda au remizat, scor 2-2.



Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani



Cristiano Ronaldo a reușit „dubla” într-o partidă în care doar Portugalia a existat pe teren. Pe lângă cele două goluri marcat de „CR7” au mai înscris Joao Felix, de două ori, și Joao Cancelo.

Jucătorul lui Al-Nassr a marcat prima reușită în minutul 21, după o centrare perfectă a lui Pedro Neto. Cristiano Ronaldo a deviat mingea trimisă în careu și a făcut 2-0, după ce Joao Felix deschisese scorul.

Starul Portugaliei a reușit dubla în startul reprizei secunde, când l-a învins pe portarul gazdelor cu o bombă de la mare distanță. Goalkeeper-ul Armeniei a atins mingea, dar nu a putut să o oprească.

În urma celor două reușite, Ronaldo a atins borna incredibilă de 140 de goluri în 222 de selecții pentru echipa națională.

