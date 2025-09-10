Superstarul portughez a egalat marți seară recordul pentru cele mai multe goluri marcate din istoria preliminariilor Cupei Mondiale, după ce a înscris în victoria Portugaliei, scor 3-2, cu Ungaria.



După 5-0 cu Armenia, lusitanii au avut nevoie de golul lui Joao Cancelo din minutul 86 pentru a scăpa de un pas greșit cu Ungaria. Până atunci, CR7 își trecuse deja numele pe tabelă în minutul 58, din penalty, reușită care l-a dus la 39 de goluri în 48 de partide din preliminarii.



Încă un record pentru Cristiano Ronaldo!



Ronaldo împarte acum recordul cu guatemalezul Carlos Ruiz, care a atins aceeași bornă în 2016, după un incredibil meci cu 5 goluri marcate contra statului Saint Vincent și Grenadine (9-3). Lusitanul are însă șanse uriașe să devină lider unic, întrucât Portugalia mai are patru meciuri de jucat în această campanie.



De asemenea, CR7 este primul fotbalist din lume care a depășit pragul de 100 de goluri la patru cluburi diferite:

