Echipa portughezului câștigător a cinci Baloane de Aur a disputat finala Supercupei Arabiei Saudite cu Al Ahli, însă Al Nassr a pierdut la loviturile de departajare.

Reacția lui Cristiano Ronaldo după ce Al Nassr a pierdut Supercupa

Pe finalul primei reprize, Cristiano Ronaldo a reușit să deschidă scorul din penalty, golul cu numărul 100 pentru Al Nassr. Franck Kessie a restabilit egalitatea chiar înainea pauzei. În repriza secundă, au mai înscris Brozovic pentru Al Nassr și Ibanez pentru Al Ahli.

Al Nassr a pierdut la loviturile de departajare după ratarea lui Abdullah Al-Khaibari, iar trofeul a mers la Al Ahli.

Reacția lui Cristiano Ronaldo a făcut înconjurul lumii. Chiar dacă a fost vizibil dezamăgit la finalul meciului, fostul star al lui Manchester United, Real Madrid și Juventus a încercat să își încurajeze colegii în timp ce aștepta să își primească medalia de finalist. Cristiano Ronaldo le-a făcut semn coechipierilor săi să țină capul sus.

Reacția fotbalistului a făcut înconjurul lumii și în doar câteva ore a adunat mii de aprecieri pe rețelele sociale.

