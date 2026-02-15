Derby d'Italia s-a încheiat cu succes pentru Inter, care s-a impus cu 3-2 pe „Giuseppe Meazza” în fața rivalei Juventus, grație unui gol marcat în prelungiri de Zielinski. Deși echipa sa traversează o perioadă excelentă, Cristi Chivu a intrat în vizorul presei din Italia din cauza atitudinii afișate la finalul partidei. Jurnalistul Nicolo Schira a lansat un atac virulent pe canalul său de YouTube, taxându-l pe tehnicianul român pentru modul în care a gestionat discursul despre arbitraj.

„Continuă să se vorbească despre atitudinea de fals puritan a lui Cristian Chivu: un părinte care predică bine și acționează rău. La Napoli se spune: «Faceți ce zic eu, nu ce fac eu». Adevărat, Cristian?”, a comentat Schira acid.

„Nu faceți pe sfinții”

Jurnalistul italian a făcut referire la faptul că Chivu ar fi trimis săgeți către alți antrenori din Serie A, precum Antonio Conte și Gian Piero Gasperini, sugerând că aceștia se plâng prea mult de arbitraj, în timp ce el, în opinia lui Schira, a beneficiat de clemență în cazul unui duel în care a fost implicat fundașul său, Alessandro Bastoni.

„Anumite lucruri sunt atât de grave încât nu pot fi ignorate. Un alt lucru care nu mi-a plăcut, părinte Chivu, o spun cu simpatie pentru că l-am complimentat zilele trecute spunând că face o treabă grozavă. Eu am fost printre sceptici la începutul sezonului în privința lui Chivu, însă Chivu nu ne poate da lecții de morală, de bon ton, atacându-i pe Conte și Gasperini, fără să le pronunțe numele, dar referirea era la ei, spunând «eu voi vorbi despre arbitri când alți antrenori care au avut avantaje vor spune 'am avut un avantaj', a fost o greșeală în favoarea mea», în loc să se plângă și atât”, a mai spus jurnalistul italian.

Schira a încheiat prin a compara atitudinea românului cu cea a rivalilor săi, pe care îi consideră mult mai asumați.

„Cine sunt cei care se plâng des? Dar își pun obrazul, nu fac pe sfinții, nu fac pe puritanii, sunt așa cum îi vedeți, fără filtre, Antonio Conte și Gian Piero Gasperini, care măcar ne scutesc de lecțiile de morală grețoase precum cele ale părintelui Cristian Chivu, care apoi, la final, astăzi apără ceva ce nu poate fi apărat în cazul lui Bastoni, pentru că el a avut un avantaj”, a spus Nicolo Schira.