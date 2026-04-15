Afaceristul Jerome Ducros a fost arestat de poliția franceză

Conform publicației Le Depeche du Midi, fostul președinte al clubului Luzenac Ariege Pyrenees, Jerome Ducros, este suspectat de fraudă și utilizare abuzivă a activelor clubului. Afaceristul a fost arestat de poliția judiciară din Toulouse și mai mulți parteneri de afaceri au depus cereri de despăgubire în valoare totală de peste 8 milioane de euro.

Printre aceștia se află fostul mare portar Fabien Barthez, care ar dori recuperarea a aproximativ 2 milioane de euro, dar și frații Saphir Taider (ex- Grenoble, Bologna, Inter Milano, Southampton, Sassuolo, Montreal Impact, Ai Ain, Gulf United FC) și Nabil Taider (ex- Toulouse, Lorient, reims, Skoda Xanthi, Sivasspor, Etoile du Sahel, Como, Parma, Gorica, Lokomotiv Sofua, Rodeo FC, Blagnac), alți doi foști fotbaliști importanți din Franța.

Luzenac AP evoluează acum în liga a 6-a

Luzenac Ariege Pyrenees este un club înființat în 1936, care a joacă pe arena Stade Paul-Fedou (1.500 de locuri) din comuna Luzenac (regiunea Occitania). Echipa a terminat pe locul secund în Championnat National, în 2014, dar nu a primit licența din partea LFP pentru a promova în Ligue 2, din cauza unei arene care să îndeplinea normele, fiind respinsă chiar și mutarea temporară la Toulouse.

Clubul a apelat la justiție, dar nu a avut câștigat de cauză și a fost nevoit să se înscrie din nou în diviziile de amatori, evoluând acum în Regional 1 (Ligue de football d'Occitanie / echivalentul ligii a 6-a).

Barthez, care era investitor și director general al proiectului, a demisionat și a început demersul pentru recuperarea investiției. Jerome Ducros, un dezvoltator imobiliar din zonă și fost finanțator al lui Le Mans FC, a susținut mereu că decizia instanței a fost greșită și că blocajul financiar produs de aceasta a dus la năruirea proiectului sportiv din Luzenac.

Barthez este campion mondial și european cu naționala Franței

Fabien Alain Barthez (54 de ani) este născut la Lavelanet (departamentul Ariege) și s-a format la juniorii cluburilor Stade Lavelanetien și Toulouse. La nivel de seniori a jucat pentru Toulouse (1990-1992), Olympique Marseille (1992-1995, 2003-2006), AS Monaco (1995-2000), Manchester United (2000-2003) și Nantes (2006-2007).

Are 87 de selecții pentru naționala Franței, cu care câștigat Cupa Mondială (1998 / + finala în 2006), Campionatul European (2000) și Cupa Confederațiilor (2003). Este căsătorit cu Aurelie Dupond și are doi copii, Lenny și Aldo.

În palmares are Champions League (1992-1993), Ligue 1 (1996-1997, 1999-2000), Trophee des Champions (1997), Premier League (2000-2001, 2002-2003). La nivel individual a câștigat FIFA World Cup Yashin Award (1998), Ligue 1 - Goalkeeper of the Year (1998), IFFHS World's Best Goalkeeper (2000) și Ordre national de la Legion d'honneur (1998), fiind inclus în Onze Mondial (1997, 1998, 1999, 2000, 2001), FIFA World Cup All-Star Team (1998), UEFA Euro Team of the Tournament (2000) și PFA Team of the Year - Premier League (2000-2001).

Foto - LAP - Luzenac Ariege Pyrenees (FB)