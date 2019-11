FA-BU-LOS | Al Hilal se poate duela cu Liverpool! Arabii pot avea un DUEL de foc dupa triumful FABULOS al lui Razvan Lucescu

Al Hilal se poate duela cu Liverpool.

Al Hilal a castigat Liga Campionilor Asiei, iar Razvan Lucescu a reusit o noua perfromanta uluitoare. A castigat cu 3-0 la general dubla mansa a finalei, iar echipa antrenata de Razvan Lucescu ar putea intalni Liverpool la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Gratie trofeului castigat, Al Hilal si-a asigurat si participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor, competitie care se va desfasura in Qatar in perioada 11-21 decembrie. Al Hilal va juca in turul 2, alaturi de Esperance Tunis, Monterrey si de castigatoarea primului tur, care va stabilita dintre Hienghene Sport si Al Sadd.

Daca va trece de turul 2, formatia antrenata de Al Hilal ar putea juca in semifinale impotriva lui Liverpool sau a lui Flamengo.