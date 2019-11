"Toata lumea ne cere asta cu insistenta, cu obsesie!" Razvan Lucescu, aproape de castigarea Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal

Al Hilal e la 90 de minute de un succes istoric!

Razvan Lucescu a reusit un succes urias in mansa tur a finalei cu japonezii de la Urawa, scor 1-0, si este foarte aproape de castigarea titlului Ligii Campionilor Asiei. Au trecut 19 ani de cand Al Hilal a castigat ultima oara cea mai ravnita competitie asiatica.

Cu toate ca porneste cu avantaj in retur, antrenorul roman e de parere ca nimic nu este jucat si ca echipa trebuie sa ramana cu picioarele pe pamant.

"Trebuie sa fim foarte echilibrati si cu picioarele pe pamant inaintea returului. Mai este un meci, s-a jucat doar prima parte. E adevarat ca dincolo de victorie, care e minima, jocul a fost foarte bun, am aratat o imagine excelenta, poate si din cauza asta suntem entuziasmati. Meciul se va juca in Japonia, in fata a 60.000 de spectatori. Va fi o presiune mare, trebuie sa fim concentrati", a declarat Razvan Lucescu la PRO X

Intrebat despre intalnirea din semifinale cu marele Xavi, fostul jucatorul al Barcelonei si actualul antrenorul celor de la Al Sadd, Lucescu a spus:

"A fost o intalnire speciala, chiar inaintea meciului de la Doha, ne-am intersectat pe culoarele stadionului si am ramas foarte surprins sa fiu fata-n fata cu el, nu ma asteptam. Ne-am salutat, ne-am imbratisat, e clar ca la nivelul acesta orice antrenor stie totul despre adversar. A m vorbit putin despre fotbal si situatia din zona. Ne-am mai intalnit si la Riad, au fost 2 meciuri spectaculoase, pentru ca echipa lui este foarte bine organizata, pe stilul Barcelona din vremea lui Guardiola, cu posesie mare, pressing foarte agresiv, insa cu probleme daca sunt eliminati din acest pressing, lucru de care noi am profitat si am reusit sa castigam."

Antrenorul celor de la Al Hilal a vorbit si despre experienta ca antrenor in Arabia Saudita:

"E o exprienta frumoasa, dincolo de toata aceasta uriasa presiune pe care o am si pe care avem aici in Arabia Saudita cu aceasta competitie, Liga Campionilor Asiei. Toata lumea ne cere cu insistenta, cu obsesie, inca din prima zi, e destul de greu de gestionat, dar uite ca suntem foarte aproape de realizarea acestui obiectiv."

Mansa retur cu Urawa are loc pe 24 noiembrie la Saitama, Japonia.