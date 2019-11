Razvan Lucescu e la un pas sa scrie istorie pentru Al Hilal! "Avem o dorinta uriasa de castiga!" Ce performanta poate egala

Razvan Lucescu a vorbit despre returul cu Urawa din finala Ligii Campionilor Asiei.

Al Hilal va juca maine de la ora 12:00, returul cu formatia japoneza Urawa din finala Ligii Campionilor Asiei. In tur, formatia antrenata de Razvan Lucescu a castigat cu 1-0 dupa golul marcat de Carillo. Lucescu jr are incredere in echipa sa ca poate obtine trofeul.

"Ne asteapta un meci important si avem o dorinta uriasa de a castiga trofeul, dupa prima mansa buna facuta acasa, in care puteam termina cu 2-0, daca nu ni se anula un gol valabil.

Vom aborda returul cu toata responsabilitatea, iar toti jucatorii mei sunt pregatiti pentru marea provocare. Vremea ploioasa va influenta partida, insa terenul arata bine si ne vom adapta, depasind cu spirit si cu entuziasm toate obstacolele, pentru a ne indeplini visul", a declarat Razvan Lucescu.

Daca va castiga trofeul, Razvan Lucescu va egala performanta lui Anghel Iordanescu care a cucerit trofeul cu Al Hilal acum 19 ani.