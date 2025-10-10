Acest rezultat îi avantajează pe tricolori, având în vedere că au crescut șansele ca România să încheie grupa pe locul 2.

Sergej Barbarez: ”Cine spune că am avut noroc să îi învingem pe români?”

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a fost extrem de nervos după ce echipa sa a primit un gol din penalty în ultimele minute din meciul cu Cipru. Tehnicianul a fost nervos și la conferința de presă și a avut destule clinciuri cu jurnaliștii prezenți.

Una dintre întrebările care l-au iritat pe Barbarez a fost dacă Bosnia a câștigat cu noroc primele meciuri din preliminarii.

”Nu înțeleg întrebările astea. Cine spune că am avut noroc să îi învingem pe români, cine spune că am fost mai slabi decât Cipru la Zenica?! Vedeți altfel meciurile astea.

Prima repriză a fost slabă în seara asta, dar am spus că mă interesează punctele, nu modul în care jucăm. Primim goluri în ultimele secunde, din penalty-uri forțate. Poți să dai 300 de astfel de penalty-uri în fiecare meci. În toate meciurile pe care le-am câștigat în preliminarii, jocul a fost de partea noastră”, a spus Sergej Barbarez la conferința de presă.

Bosnia, fără doi titulari contra României

La meciul cu România de pe 15 noiembrie, Bosnia și Herțegovina nu se va putea baza pe doi titulari din meciul cu Cipru. Mijlocașul central Ivan Sunjic (29 de ani, Pafos) și stoperul Nihad Mujakic (27 de ani, Eyupspor) au încasat al treilea cartonaș galben din preliminarii și vor fi suspendați la duelul din noiembrie împotriva tricolorilor.

