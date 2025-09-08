Sportul de performanță e plin de povești spectaculoase de succes, dar și de eșecuri dramatice. În ceea ce privește fotbalul, avem impresia că cine ajunge sus va și rămâne acolo, ani la rând. De fapt, fără un volum titanic de muncă, lucrurile stau cu totul altfel!

Când a fost promovat în prima echipă a Barcelonei, Munir El Haddadi, jucător de bandă născut în Maroc dar crescut în Spania, era un adevărat star! Se întâmpla în sezonul 2015-2016. În care Munir a adunat 26 de meciuri, 9 goluri și 6 pase de gol pentru catalani, în toate competițiile. Iar asta la doar 19 ani! În acel moment, era „bătaie“ pe Munir. Pentru că atât Spania, cât și Maroc s-au luptat pentru convocarea sa. Câștig de cauză au avut ibericii. Într-o primă fază! Ulterior, văzând că a ieșit din circuitul naționalei Spaniei, Munir a obținut de la FIFA dreptul de a reprezenta țara natală, Maroc. Dar nici aici, cariera sa internațională n-a excelat: 11 selecții, 2 goluri.

Munir a ajuns în Iran, la Esteghlal, clubul care îl voia pe Bölöni

Din păcate pentru Munir, ascensiunea sa în fotbal a fost urmată, la scurt timp, de căderea sa lentă, dar sigură.

Barcelona l-a tot împrumutat, în speranța de a-l relansa, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Din ianuarie 2025, Munir a ajuns, la Leganes. Bilanțul său aici? 29 de meciuri, 7 goluri. Cum însă echipa a retrogradat din La Liga, la capătul stagiunii precedente, Munir a devenit liber de contract.

În weekend, după o lungă perioadă de așteptare pe tușă, fostul star al Barcelonei, considerat cândva „urmașul lui Messi“, și-a găsit o altă echipă. El a semnat cu Esteghlal Teheran, al doilea cel mai popular club iranian, cu aproape 20 de milioane de suporteri. Aici, funcția de director sportiv e ocupat de un fost colos al fotbalului mondial, după cum sport.ro a arătat aici. De asemenea, în vară, Esteghlal îl avea pe listă pe Ladislau Bölöni (71 de ani). Cum însă acesta a declinat oferta, iranienii l-au readus pe bancă pe portughezul Ricardo Sa Pinto (52 de ani).

Revenind la Munir, acesta va sosi, la Teheran, până la finalul săptămânii, pentru a începe antrenamentele cu noua sa echipă. Contractul său a fost înregistrat deja la ligă. Munir a devenit al doilea mare star ajuns în Iran, în acest sezon, după Serge Aurier (32 de ani). Fostul fundaș al celor de la Galatasaray și PSG a semnat cu Persepolis Teheran.

