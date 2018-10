Clipe grele pentru un fotbalist spaniol! A aflat de moartea fratelui sau in timp ce era titular intr-un meci de Europa League

Un fotbalist de la Frankfurt a trecut prin momente dificile in meciul castigat de nemti cU Lazio.

Lucas Torro a trecut prin momente foarte dificile in timpul meciului castigat de echipa sa, Frankfurt cu Lazio. Spaniolul a aflat despre moartea fratelui sau in varsta de 27 de ani, chiar in noaptea dinaintea meciului din Europa League.

Imediat dupa fluierul final, jucatorii lui Frankfurt n-au sarbatorit victoria la scor si au preferat sa se adune in cerc pentru a-l sustine pe coechipierul lor.

Adi Hutter, antrenorul formatiei din Bundesliga l-a informat pe Lucas despre moartea fratelui sau chiar in dimineata partidei cu Lazio si l-a lasat sa aleaga daca intra pe teren sau nu. Acesta a preferat sa joace si a facut un meci excelent. Frankfurt a castigat la scor meciul cu rivala grupei, Lazio.

La finalul partidei dintre Frankfurt si Lazio, a avut loc un schimb de tricouri intre capitanul lui Eintracht Russ si fotbalistul lui Lazio, Acerbi. Schimbul de tricouri dintre cei doi are o semnificatie mult mai profunda decat pare la priam vedere. Ambii fotbalisti au invins cancerul testicular. Cei doi jucatori s-au dus mai apoi sa-l consoleze pe Torro, care imediat dupa meci a zburat in Spania pentru inmormantarea fratelui sau.