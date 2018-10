INTERZIS la meciul din Europa League! Un jucator de la Arsenal NU va juca saptamana aceasta din motive de securitate

Jucatorul ar putea sa rateze si finala Europa League, daca Arsenal va ajunge acolo.

Mijlocasul celor de la Arsenal, Henrikh Mkhitaryan nu a facut deplasarea alaturi de colegii sai in Azerbaijan din motive de securitate. Mijlocasul armean a luat aceasta decizie, fiind sprijinit de club. Conflictul dintre Armenia si Azerbaijan a stat la baza deciziei lui Mkhitaryan.

Conform celor de la Independent, jucatorul de 29 de ani nu a dorit sa provoace tensiune, cei de la Arsenal nestiind daca lui Mkhitaryan ii va fi permis sa intre in Azerbaijan pentru partida cu Qarabab. Nu este prima data cand Mkhitaryan este in aceasta situatie, el ratand un meci pe cand era la Borussia Dortmund in 2015 impotriva celor de la Gabala.

Situatia s-ar putea schimba in cazul in care Arsenal ar ajunge in finala Europa League ce va avea loc la Baku, iar interdictia armenilor de a intra in Azerbaijan sa aiba o exceptie pentru Mkhitaryan.