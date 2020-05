Este una dintre cele mai frumoase sotii de fotbalisti, dar a fost arestata pe aeroport in Londra dupa ce a fost prinsa cu pistolul la ea! Ce a putut sa faca bomba sexy care atrage privirile tuturor

Sotia unui jucator de la Arsenal a fost arestata de politie.

Bella Kolasinac (27 de ani), sotia jucatorului de la Arsenal, Sead Kolasinac a fost arestata de politie la revenirea in Marea Britanie din cauza faptului ca avea asupra sa un pistol cu electrosocuri pe care a incercat sa il introduca in tara.

Sotia fotbalistului voia doar sa isi ia masuri de aparare dupa atacul din vara trecuta dupa atacul asupra masinii in care se afla Kolasinac si Mesut Ozil. Bella Kolasinac si-a luat permis de port-arma in Germania, dar pistoalele respective nu sunt permise si in Marea Britanie. Politistii de pe aeroprtul din Londra i-au controlat bagajele si au descoperit pistolul, astfel ca femeia a fost arestata. Acesata risca sa faca puscarie pana la sase luni, insa a fost eliberata pe cautiune.

"E clar ca a fost o neintelegere. Pistolul era ambalat in cutie si nici nu avea baterii. Doamna Kolasinac a dat mailuri companiei aviatice sa afle daca poate importa arma, dar, din nefericire, a primit raspunsul ca este ilegal abia in timpul zborului, cand avea telefonul inchis", a declarat avocatul familiei Kolasinac.