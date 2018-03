"Este un asasin!" Buffon din nou fata in fata cu Cristiano Ronaldo! Juventus - Real Madrid marti, ora 21:45, in direct la PRO TV

Juventus o va intalnit pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

Cristiano Ronaldo are un start de an excelent, cu 21 de goluri pentru Real Madrid si 2 pentru Portugalia si a primit porecla de "asasin" din partea lui Buffon. Starul portughez i-a dat 2 goluri lui Buffon anul trecut in finala Ligii Campionilor, iar cei doi se vor intalni marti, pe 3 aprilie intr-un duel de foc.

Potrvit AS, Buffon a declarat: "De-a lungul timpului, el a invatat sa se imbunatateasca ca atlet. Ca jucator el isi conserva foarte bine energia. Il admir foarte mult pentru ca este o persoana pragmatica, lucida si tot ce zice, aia face. Cred ca in ultimii ani el a aratat ca este foarte inteligent, pentru ca si-a schimbat modul de a juca. Este un jucator letal, tot ce face este la capacitate maxima, iar in fata golului este un asasin"

Intrebat si de fostii sai jucatori, Del Piero, Trezeguet sau Inzaghi, Buffon are un regret prin faptul ca nu l-a prins pe Zidane in echipa. "Toti 3 sunt simboluri ale fotbalului mondial. Nu l-am prins pe Zidane. Este absolut fantastic. A plecat cand am venit eu la echipa" , a spus Buffon.