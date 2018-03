Mourinho i-a SCOS DIN SARITE pe fanii lui Man United dupa ELIMINAREA din Liga Campionilor! Ce a putut sa spuna dupa meci: "Nu e nimic nou!"

Sevilla a reusit marea surpriza a optimilor Ligii Campionilor, reusind sa o elimine pe Manchester United dupa o victorie chiar pe Old Trafford. Vezi aici rezumatul

Manchester United a fost eliminata din UEFA Champions League inca din faza optimilor dupa 1-2 pe propriul teren contra celor de la Sevilla, echipa care a reusit un meci incredibil pe Old Trafford - a sutat de nu mai putin de 21 de ori la poarta lui De Gea!

La finalul partidei, Jose Mourinho a dat o declaratie ciudata, reusind sa ii enerveze chiar si pe fanii propriei echipe: "Nu vreau sa fac o drama din asta, nu am timp de asa ceva. Avem meci sambata (cu Brighton in Cupa Angliei), nu putem fi tristi mai mult de 24 de ore. Asa este fotbalul, nu e sfarsitul lumii.

Am fost in aceasta pozitie de 2 ori in Champions League si am eliminat-o pe Manchester United pe Old Trafford - cu Porto si Real Madrid - asa ca nu este nimic nou pentru acest club.

Nu cred ca a fost o prestatie rea. Am inceput foarte bine si pozitiv, apoi dupa 15 minute in care n-am marcat, Sevilla si-a revenit, e o echipa buna si poate sa ascunda mingea. Nu imi aduc aminte o situatie periculoasa pentru ei, a fost un meci controlat de ei fara pericol. Noi am avut situatii periculoase in prima repriza, am inceput bine repriza secunda si am avut ocazii de a marca. Primul gol al meciului era clar ca va schimba directia meciului. Uneori am noroc la schimbari si in alte dati, alti manageri au noroc la schimbari.

Nu am regrete. Am facut ce puteam, jucatorii au facut ce puteau. Am incercat, am pierdut si asta e fotbalul" a spus Mourinho.