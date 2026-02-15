Antrenorul „grifonului” a venit marcat la conferința de presă de duminică seară, de pe stadionul „Giovanni Zini”. Deși mulțumit de jocul general, De Rossi a putut trece peste faza din final care putea anula tot efortul echipei.

„Astăzi ar fi fost doar vina noastră. Să facem cadou o asemenea ocazie ar fi fost grav și ar fi fost greu să ne revenim. Poate că de data asta norocul a fost puțin de partea noastră. Lăsând la o parte ultimul episod, am văzut o echipă excelentă. Am făcut jocul pe care l-am pregătit, apoi trebuie să dăm și gol. Să joci împotriva lui Cremonese e dificil, la fel cum e împotriva Veronei sau a Pisei. Nu e ușor pentru nimeni, nu e ușor să le desfaci apărarea și să reziști. Aveau jucători fizici, aceste meciuri sunt grele”, a explicat De Rossi.

Tehnicianul italian a detaliat momentele de tensiune maximă trăite la marginea terenului, când presiunea gazdelor devenise sufocantă.

„Remarc ținuta echipei, am avut un sfert de oră de dificultate între cornere și auturi lungi în care eu eram foarte speriat, știu cât erau de periculoși. Apoi am ținut meciul în mână, am riscat foarte puțin. Eu sunt mulțumit de asta, pregătisem meciul imaginându-ne că putem marca într-una din acele trei sau patru ocazii pe care le-am avut”, a mai spus antrenorul.

Pariul Baldanzi și schimbarea din poartă

De Rossi a explicat și mutările tactice, lăudând impactul lui Baldanzi, revenit după o perioadă lungă, dar și decizia de a merge pe mâna portarului Bijlow în detrimentul lui Leali, o alegere bazată strict pe calitățile tehnice din câte se pare.

„Ieri l-am văzut la antrenament, azi a intrat bine. M-am gândit că nu e riscant să-l bag și că strălucirea lui în ultimii metri ne-ar putea ajuta. E un jucător de mare calitate și sunt mulțumit pentru că nu-l mai văzusem de un an”, a precizat De Rossi despre Baldanzi.

Despre portar, tehnicianul a fost susținut: „După părerea mea e un portar complet, a jucat puțin din cauza accidentărilor. Are caracteristici pe care le caută orice antrenor. Între buturi e bun, iese des și cu picioarele joacă foarte bine. Țin să spun că lui Leali îi cerusem eu să joace mai puțin cu picioarele, abia sosisem și nu era cea mai bună caracteristică a lui. Bijlow a făcut un meci bun, e un portar bun. Repornește acțiunea, să faci asta cu echipe care te presează și cu mai mult spațiu în spate poate fi o soluție”.