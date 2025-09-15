Noul selecționer al naționalei Moldovei ar urma să fie numit marți, iar favorit cert este Lilian Popescu, actualul director tehnic de la Petrocub Hîncești.



Conform informațiilor apărute în presa de peste Prut, care îl citează pe jurnalistul Alexandru Grecu, numirea lui Lilian Popescu în funcția de selecționer este iminentă. Decizia oficială este așteptată marți, 16 septembrie, ziua în care a fost programată ședința Comitetului de Antrenori al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF).



Popescu, un nume respectat în fotbalul moldovean, antrenează în prezent și selecționata U19. Soluția de compromis ar fi ca acesta să ocupe interimar banca tehnică a naționalei de seniori până în iarnă, continuând în paralel și la echipa de club, Petrocub. Din ianuarie 2026, el s-ar dedica în exclusivitate muncii de la prima reprezentativă.



Schimbarea, cauzată de cel mai dur eșec din istorie



Schimbarea de pe banca tehnică a Moldovei a fost una bruscă și necesară, venită la doar câteva zile după cea mai neagră pagină din istoria echipei naționale. Pe 12 septembrie, FMF anunța despărțirea de Serghei Cleșcenco, a cărui plecare a fost pecetluită de înfrângerea catastrofală din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, un incredibil 1-11 suferit în fața Norvegiei.



În mesajul său de adio, Cleșcenco și-a asumat responsabilitatea și a vorbit despre momentele frumoase petrecute pe bancă, inclusiv campania pentru EURO 2024, în care Moldova a fost la un pas de o calificare istorică.



"În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă!", a transmis fostul selecționer prin intermediul site-ului FMF.

