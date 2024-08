După Maxim Cojocaru, încă un internațional al Republicii Moldova a semnat un contract cu SC Oțelul Galați și va îmbrăca cel puțin pentru un sezon tricoul roș-alb-albastru.

Este vorba de un mijlocaș central care poate activa atât cu sarcini defensive, cât și ofensive, anunță Oțelul Galați pe site-ul oficial.

Victor Bogaciuc, fotbalist cu experiență în cupele europene și la naționala Moldovei

Mijlocașul central Victor Bogaciuc, 1.85 metri și 24 de ani, este unul dintre fotbaliștii de peste Prut care au bifat prezențe la toate reprezentativele țării sale: 1 la Under 17, 7 la Under 19, 1 la naționala Under 21 și 10 meciuri la prima reprezentativă a Republicii Moldova, pentru care a și marcat 2 goluri, ambele în meciuri amicale disputate în acest an.

Ca echipe de club, Victor a făcut parte din lotul a două campioane ale țării natale, Zimbru Chișinău și Petrocub Hîncești.

În perioada 2021-2023, pentru Petrocub, el a disputat nu mai puțin de 11 meciuri europene, toate în preliminariile UEFA Conference League. În cele mai multe a fost titular și integralist.

Tot pentru Hîncești a bifat și o partidă în preliminariile UEFA Europa League în sezonul 2020-21.

Utimul transfer al liderului din Superligă vine din Liga 2

Bogaciuc a ajuns în toamna anului trecut la Chindia Târgoviște, club de la care a fost declarat recent liber de contract. La gruparea dâmbovițeană și la cluburile din Moldova, în toate competițiile oficiale de seniori, noul oțelar a acumulat 132 de partide, iar realizările sunt remarcabile: 15 goluri și 11 assist-uri.

Victor Bogaciuc: „Mă bucur că am ajuns la Oțelul Galați, una dintre echipele de Superligă lăudate pe merit, o formație care a demonstrat deja că prin muncă poate să dărâme orice obstacol. Îi mulțumesc domnului Dorinel Munteanu că mi-a oferit această șansă.”

Mijlocașul vine liber de contract la Oțelul și a semnat o înțelegere valabilă pe un sezon, cu posibilitatea prelungirii pe încă un an competițional.

Info: Oțelul Galați